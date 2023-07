Offerto alla Roma, “garanzia” Ancelotti: l’attaccante dalla Premier League

Offerto alla Roma, con Ancelotti ha fatto delle stagioni strepitose in Premier League. Pinto valuta i costi e le condizioni fisiche. Spunta il nome nuovo per l’attacco

Alla corsa per la maglia da centravanti della Roma si iscrive un altro elemento. Non solo Morata e Scamacca. Ma un altro che potrebbe arrivare dalla Premier League spiega il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Il profilo è stato proposto a Pinto, che ne valuta sia l’affidabilità fisica e anche la questione economica.

Il nome uscito fuori questa mattina è quello di Calvert-Lewin, attaccante dell’Everton che nelle ultime due stagioni ha avuto difficoltà evidenti nel trovare la via della rete. Ma con Carlo Ancelotti in panchina le cose sono andate ala grande: 36 centri in due anni, con una stagione davvero esaltante dove ha timbrato per 21 volte in 39 apparizioni. Insomma, nel sangue i numeri ce li ha. Ma bisogna capire realmente se interessa a Mou. Sotto l’aspetto fisico, probabilmente, è quello che potrebbe fare al caso della Roma. Così come Scamacca, che rimane sullo sfondo.

Calciomercato Roma, ecco Calvert-Lewin

Il suo nome è stato proposto alla dirigenza giallorosso e Calvert-Lewin ha voglia di rilanciarsi dopo un paio di anni un po’ così. L’affare però dovrà stare dentro certi paletti: intanto deve arrivare a costo zero, almeno con un prestito con diritto di riscatto. Altrimenti non se ne parla proprio.

Il giocatore ovviamente sarebbe ben contento di approdare alla Roma e soprattutto di lavorare con Mourinho. E su questo sappiamo benissimo che di discussioni non ce ne possono essere. Rimane però il fatto che sarebbe la terza scelta giallorossa, un ripiego. Cosa che non è che convinca tanto. Ma le evidenti difficoltà ad arrivare a Morata – servono almeno 20 milioni, l’Atletico non ha aperto a sconti – e lo stallo per Scamacca potrebbero presto far cambiare idea alla Roma, che a meno di un mese dall’inizio del campionato ha un solo attaccante di ruolo in rosa: Belotti.