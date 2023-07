Calciomercato Roma, foto e firma: arriva l’attaccante

Calciomercato Roma, foto e firma: adesso si attende solamente l’annuncio ufficiale che è solamente una formalità. Arriva l’attaccante

L’attaccante la Roma lo ha preso. Un classe 2004, un figlio d’arte. C’è già la foto della firma del contratto, manca ancora l’annuncio ufficiale da parte dei giallorossi che, ovviamente, è una pura formalità arrivati a questo punto.

Julen Jon Guerrero arriva dal Real Madrid. Suo padre è una leggente dell’Athletic. Attaccante, c’è la firma con la formula del prestito con clausola di riscatto a titolo gratuito. Così spiega Fabrizio Romano. Il Real Madrid però si è tenuto una percentuale del 50% sulla futura rivendita del calciatore. Alta sì, ma per il momento la Roma non ha dovuto spendere nulla.

Calciomercato Roma, arriva Guerrero

Guerrero inizialmente si unirà alla Primavera di Guidi, poi chissà, magari Mourinho così come ha fatto nel corso delle sue prime due stagioni sulla panchina della Roma, deciderà di farlo allenare con la Prima Squadra. Vedremo quello che succederà, intanto la Roma ha piazzato il colpo.

Un altro giovane, quindi, in attesa di quelli che devono essere gli altri colpi, quelli importanti. Nello stesso ruolo, visto che alla Roma almeno un attaccante manca. La pista calda è quella di Scamacca, che continua a mandare segnali sui social. Rimane viva quella che porta a Morata, anche se al momento non sembra proprio la prima opzione soprattutto perché, l’Atletico Madrid, non vuole scendere in nessun modo rispetto alla richiesta di 21milioni di euro che poi non è altro che la clausola rescissoria del giocatore. Insomma, Mourinho ci spera ancora ma sa benissimo che è difficile. In ogni caso con Scamacca basta solamente che il West Ham apra al prestito per chiudere tutto. Ma il tempo stringe e servirebbe, senza dubbio, un’accelerata.