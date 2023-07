Ultim’ora UFFICIALE UEFA: la decisione su Mourinho

Ultim’ora ufficiale UEFA: ecco la decisione sul ricorso contro le quattro giornate di squalifica per José Mourinho.

Le quattro giornate di squalifica contro José Mourinho hanno fatto sì che la Roma prendesse una posizione e presentasse ricorso. La UEFA, così come riportato da Sky Sport proprio in questi istanti, ha preso una decisione ufficiale. Che non farà piacere né al club giallorosso e nemmeno allo Special One.

Sì, le quattro giornate di squalifica sono state confermate. Quindi Mourinho non ci sarà in Europa per i primi quattro turni della prossima stagione. Così come non ci sarà in campionato, e ieri anche per questo nell’amichevole contro il Braga è andato in tribuna, per iniziare a far “allenare” i propri collaboratori che saranno quelli che daranno in campo le indicazioni ai giocatori. Insomma niente sconto dopo quello che era successo alla fine del match nel tunnel dello stadio di Budapest. Nel parcheggio per meglio dire quando Mou si era scagliato contro l’arbitro Taylor per alcune decisioni che tutti noi ricordiamo e che ancora bruciano.