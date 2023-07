Roma, Mancini infortunato: la decisione sull’operazione

Cominciano i primi guai nel ritiro della Roma, con un calciatore che ha subito un infortunio che potrebbe necessitare dell’intervento

La Roma continua ad allenarsi ad Albufeira per il ritiro portoghese in vista della serie A. Il 20 agosto comincia il campionato per i giallorossi che affronteranno la Salernitana, come lo scorso anno. Alla seconda giornata, invece, c’è l’Hellas Verona, mentre alla terza subito big match col Milan. Arrivare pronti alla partita con i rossoneri, che sono tra i principali rivali per l’arrivo in Champions League è fondamentale.

Riuscire a conquistare tre punti contro Leao e compagni è molto importante perché permetterebbe a José Mourinho di partire subito con il piede giusto. Fare punti contro le grandi e avvicinarsi al quarto posto è ciò che deve fare la Roma per riuscire a tornare a giocare nella competizione più importante per la Uefa. Questa garantisce entrate maggiori rispetto alle due sorelle e quei soldi permetterebbero al club di rinforzarsi poi a partire dal prossimo anno.

Dei liquidi che farebbero molto comodo alla Roma già in questa finestra di calciomercato, ma per adesso Pinto e lo Special One si devono accontentare di ciò che hanno. Con la filosofia della sostenibilità, i due stanno cercando di ultimare la campagna acquisti, che necessita di altri due innesti.

Roma, Mancini si infortuna in ritiro

chi si occupa del calciomercato della Roma, Tiago Pinto, è attualmente in Portogallo con la squadra che è stata raggiunta pochi giorni fa. Al centro sportivo di Albufeira in questi giorni si stanno preparando Pellegrini e compagni, con uno di questi che ha subito un infortunio dopo la partita con il Braga.

Si tratta di Gianluca Mancini che era caduto a terra dopo uno scontro in area nella gara con i portoghesi, che hanno calcato la mano nei contrasti. Inizialmente c’era il sospetto della frattura del setto nasale, mentre ora, come riporta Vocegiallorossa, è arrivata la conferma. Per adesso non sembra essere necessario intervenire chirurgicamente per ridurre l’entità della frattura.