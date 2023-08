Marcos Leonardo tra Roma e Premier League, ha già deciso

Calciomercato Roma, contesa europea per il bomber e decisione presa: gli ultimi aggiornamenti su una delle questioni più calde del momento.

Sono certamente numerosi gli aspetti in grado di generare importanti attenzioni in casa giallorossa in questa parentesi di mercato, alla luce delle plurime esigenze con le quali Tiago Pinto e colleghi si stanno interfacciando da almeno un mese a questa parte.

Seppur senza snobbare gli acquisti, infatti, il mese di giugno era stato contraddistinto soprattutto da una certa attenzione per le uscite, circa le quali anche nel mese di luglio e nel corso di questi primi giorni di agosto sono arrivate novità non trascurabili.

Il famoso sblocco di mercato atteso e sperato dai tifosi non è però del tutto giunto e, a circa tre settimane dall’inizio del campionato, in casa Roma continuano a presentarsi plurime esigenze e defezioni da approfondire e superare nel corso del mese corrente. Centrocampista a parte, in particolar modo, il nodo più importante è attualmente rappresentato dal centravanti, divenuto una vera e propria priorità più o meno negli stessi giorni in cui l’infortunio di Abraham lasciava prevederne un rientro almeno per la fine del 2023.

Calciomercato Roma, Marcos Leonardo oggetto del desiderio in Europa: ecco la sua decisione

Se per il centrocampo i nomi monitorati sono stati numerosi, per la regione offensiva tutto il mese di luglio ha portato in auge soprattutto i nomi di Morata e Scamacca, collocatisi in lizza rispetto ad un corpus costituito anche da piste alternative come Arnautovic, Nzola e, fino a qualche tempo fa, Dia.

Ad essere emerso nuovamente con veemenza è stato però in questi ultimissimi giorni il nome di Marcos Leonardo, per il quale la Roma aveva in realtà iniziato un approfondimento dei discorsi già a gennaio. Sul podio dei marcatori del Mondiale Under 20 alle spalle del solo Casadei, il classe 2003 ha palesato qualità e margini di miglioramento a dir poco importanti e in grado di giustificare il range di 15-17 milioni sui quali si attesta l’attuale trattativa per provare a portarlo nella Capitale.

Su di lui si registrano anche interessi inglesi e, in particolar modo, di Nottingham Forest e Manchester United mentre, come approfondito e raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, non risultano offerte ufficiali da parte del Benfica. La medesima fonte evidenzia, infine, un aspetto più che centrale e potenzialmente determinante: Marcos Leonardo ha infatti espresso preferenza nei confronti della Roma e vede nell’approdo in Italia l’evoluzione ideale per compiere il prossimo step di una carriera che gode attualmente di tutti gli ingredienti per divenire gloriosa.