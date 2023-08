Marcos Leonardo alla Roma, nuovi contatti e data fissata: ecco cosa manca

Calciomercato Roma, ostacolo Marcos Leonardo e sentenza Falcao sul bomber per Mourinho: ecco cosa manca per la fumata bianca.

Tutto il mese di luglio è stato contraddistinto in casa Roma da una nobilissima attenzione nei confronti del mercato in entrata, dopo aver chiosato giugno con il rispetto degli accordi tra il club e la Uefa in termini di settlement agreement. Pur avendo permesso di chiosare discorsi legati a giocatori come Kristensen o LLorente, lo scorso mese non ha però rappresentato l’attesa svolta che garantisse a Mourinho la consegna di giocatori pronti e funzionali che ben ovviassero alle defezioni palesate dalla squadra nel corso della passata stagione.

Ciò non significa però che Tiago Pinto e colleghi siano stati fermi: il lavoro degli addetti ai lavori ha interessato in particolar modo lo studio e la ricerca di soluzioni felici che ben permettessero di coniugare le esigenze di Mourinho con quelle di un club da tempo consapevole di non poter andare incontro ad esborsi troppo importanti. Ammiccamenti da parte di Scamacca e aperture di Morata ad un ritorno in Serie A parevano poter fungere da sostrato all’arrivo di almeno un volto nuovo in attacco, ad oggi rimasto però ancora inconcretizzato.

Calciomercato Roma, modalità di pagamento e ‘pretattica’ Falcao: le ultime su Marcos Leonardo

Il giallo della clausola e il gap di vedute con l’Atletico ha impedito di trovare, almeno per ora, un’intesa per il bomber spagnolo. Non meno importanti, poi, le difficoltà per Scamacca, con il quale la Roma aveva da tempo trovato un’intesa non risultata però necessaria per ammorbidire le richieste di un West Ham che, proprio in questi giorni, ha assistito al concreto quanto potenzialmente determinante inserimento dell’Inter.

Immediata, dunque, la reazione del club giallorosso, fiondatosi nuovamente su Marcos Leonardo, dopo gli interessamenti di inizio anno. I margini di crescita e le qualità sciorinate dal brasiliano rendono però la trattativa tutt’altro che semplice, soprattutto in questa fase successiva alle parole di Falcao, direttore sportivo del Santos. A fare chiarezza sullo scenario è stato Gianluca Di Marzio, che ha così commentato gli ultimi aggiornamenti sul verdeoro.

“La trattativa non è saltata e tutto prosegue: le dichiarazioni di Falcao fanno parte di un gioco di schermaglie tra i due club. Anche oggi ci sono stati dei contatti e domani si cercheranno accordi sulle modalità di pagamento, che ad oggi rappresentano l’ostacolo principale per la chiusura“.