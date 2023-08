Addio Ibanez, ha detto sì all’Al Ahli

Addio Ibanez, il calciatore ha trovato l’accordo con gli arabi dell Al Ahli ed una cessione sembrerebbe ormai inevitabile per il brasiliano

Con la delicata situazione economica in cui riversa il club le cessioni non potevano che essere inevitabili. I paletti imposti dalla Uefa hanno già costretto Tiago Pinto agli straordinari, costringendolo a registrare a bilancio 30 milioni di plusvalenze per non andare incontro a sanzioni pesanti da parte degli organi competenti.

L’obbiettivo non è stato raggiunto completamente, ma questo ha permesso alla Roma di dover pagare solo una piccola somma all’Uefa, ma la bravura del gm giallorosso è stata nel non cedere nessuno dei titolari, almeno fino ad ora. In rosa erano presenti parecchi esuberi, che già nelle scorse sessioni di calciomercato hanno dimostrato di avere poco appeal, lasciando la capitale solo in prestito, per poi tornare dopo appena un anno.

Purtroppo però per finanziare il mercato sarà necessario un altro sacrificio, il difensore Roger Ibanez è il principale indiziato per la cessione, dopo aver raggiunto un accordo di massima con L’Al Ahli, che adesso dovrà trattare con la Roma per quanto riguarda il prezzo del cartellino.

Addio Ibanez, il difensore ha detto si agli arabi dell’Al Ahli

Il calcio arabo sta entrando di prepotenza tra le migliori leghe del mondo, e lo sta facendo a suon di milioni e proposte fuori mercato. All’inizio si pensava che solo calciatori a fine carriera potessero scegliere l’Arabia, con Cristiano Ronaldo che ne è stato il pioniere, elogiando sin da subito la lega araba.

Quando disse che la Saudi Professional League sarebbe diventata tra le migliori al mondo in pochi credettero alle sue parole, tuttavia con il senno di poi isi potrebbe dire che il campione portoghese aveva ancora una volta ragione visti gli arrivi di calciatori del calibro di Milinkovic-Savic, Koulibaly, Ruben Neves e Verratti.

Roger #Ibanez ha dato totale disponibilità al trasferimento all’#AlAhli. Dialoghi in corso con la #Roma per raggiungere l’accordo definitivo tra club @calciomercatoit — daniele trecca (@danieletrecca) August 5, 2023

Il prossimo sulla lista potrebbe essere il difensore della Roma Roger Ibanez che, secondo quanto riportato da Calciomercato.it avrebbe già trovato un accordo con l’Al Ahli, resta da trovare quello con i giallorossi. Si potrebbe chiudere per circa 30 milioni di euro, che era la cifra che inizialmente i giallorossi hanno chiesto al Napoli, le prossime ore potrebbero dunque essere quelle decisive per formalizzare l’addio che sbloccherebbe definitivamente le operazioni in entrata del club capitolino.