Calciomercato Roma, forfait e indizio UFFICIALE: non è stato convocato

Assenza ufficiale e sostituto immediato per l’infortunio: ecco gli ultimi aggiornamenti su uno degli obiettivi del calciomercato della Roma.

Quest’ultimo si è fin qui distinto per un’attenzione da parte del club nei confronti di una pluralità di fattori, non unicamente legati ai rinforzi da consegnare a Mourinho in vista di una stagione ormai sempre più vicina. Tiago Pinto e colleghi hanno dovuto per il primo terzo spezzone di mercato analizzare le tante questioni relative alle uscite, affrontate con serietà e concretezza, nonché con l’obiettivo ultimo di rispettare gli accordi con l’Uefa per il settlement agreement.

Centrato questo fondamentale e importante traguardo, la Roma ha poi continuato a monitorare e ponderare decisioni legate al mercato in entrata, relegato fino a questo momento soprattutto all’approdo di elementi funzionali quanto convenienti. Se i nomi di Aouar, Kristensen o Llorente hanno stimolato la piazza, è altrettanto giusto sottolineare come i loro approdi abbiano assicurato un miglioramento della rosa nella piena coerenza delle attuali possibilità della società.

Come noto, però, sin dal mese di luglio, superata la parentesi in cui il FFP rappresentava il motivo di attenzione principale, la piazza tutta si attendeva molto più dinamismo in entrata, soprattutto alla luce delle esigenze palesate da Mourinho e la consapevolezza di dover consegnare lui nuovi volti nel minor tempo possibile.

Assenza UFFICIALE Arnautovic in amichevole: infortunio o segnale di calciomercato?

Un anelito fin qui rimasto insoddisfatto ma non dimenticato, né dal tecnico né tantomeno da una dirigenza e una proprietà che, dopo aver visto sfumare la pista Scamacca e complicarsi ulteriormente il terreno per Morata, hanno prontamente approfondito vecchi discorsi, mai del tutto passati di moda. Tra questi, rientra sicuramente Marcos Leonardo, in auge all’attuale lista di Tiago Pinto e colleghi ma certamente non rappresentante l’unico elemento finito nel mirino dei giallorossi.

Da almeno un mese a questa parte, infatti, la Roma ha messo gli occhi anche su Marko Arnautovic, in forza al Bologna e vantante dalla propria parte qualità e grande esperienza, dalle quali Mourinho e la squadra tutta potrebbero trarre non poco aiuto. L’austriaco si è detto lusingato delle avances e, al netto della scarsa propensione dei felsinei a volersene separare, rappresenta attualmente uno degli scenari più caldi.

In attesa di aggiornamenti sul suo futuro, intanto, arrivano novità che potrebbero in parte rappresentare degli indizi di mercato. In occasione dell’amichevole odierna con l’Az Alkmaar, l’ex Inter non figura infatti tra i convocati di Thiago Motta: il motivo sarebbe da ricercarsi in un leggero affaticamento al flessore sinistro che avrebbe portato i romagnoli ad optare per la via precauzionale.

In un momento così centrale e dinamico del calciomercato, però, anche il più piccolo elemento potrebbe rappresentare indizio.