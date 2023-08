Calciomercato Roma, tris per Ibanez: nuova squadra in Premier

Ultimissime notizie di calciomercato riguardo il futuro di Roger Ibanez alla Roma: c’è una nuova squadra in Premier League. Nuovi sviluppi sul destino del centrale brasiliano che resta in uscita.

Nonostante le smentite di rito dell’agente per l’Italia di Ibanez, il calciatore della Roma non rientra nei piani della società. Tiago Pinto è in cerca di una collocazione per monetizzare e puntare ad altri giocatori. Chiuso da Ndicka e Llorente, il brasiliano sta valutando con estrema attenzione il suo futuro. La Premier League potrebbe essere il prossimo campionato del calciatore con la società pronta a cederlo per almeno 20 milioni di euro

Si prospetta una vera e propria asta per Roger Ibanez. Il difensore della Roma è nel mirino di alcune società inglesi che sono pronte a prendere il calciatore dei giallorossi. Ecco tutti i dettagli su questa operazione di calciomercato.

Calciomercato Roma: colpo Ibanez, tris di squadre

Sono almeno tre le società interessate a Roger Ibanez della Roma: il calciatore è pronto a sbarcare in Premier League.