Colpo di scena Santos, l’accordo verbale non basta: ha già deciso

Calciomercato Roma, nuovo affondo dalla Francia e Premier in attesa: anche Pinto osserva per l’evoluzione di una delle questioni più importanti di questi giorni.

Abbiamo assistito a importanti evoluzioni di mercato nel corso di questi ultimi giorni, alla luce della prossimità dell’inizio stagionale e della necessità da parte di Mourinho e colleghi di vedersi rinforzato ulteriormente lo scacchiere con il quale affrontare quella che si appresta ad essere, almeno stando all’attuale contratto, l’ultima stagione di José all’ombra del Colosseo. Dopo la finale di Budapest, come ricorderete, non molti erano convinti relativamente alla possibile permanenza del tecnico tra le fila giallorosse, confermata però in realtà nelle settimane immediatamente successive.

Il discorso alla squadra dopo i calci di rigore contro il Siviglia, unitamente alle parole spese in conferenza a fine gara, avevano già lanciato in realtà qualche indizio relativamente al rispetto di un contratto per il quale però il tecnico chiedeva garanzie e rassicurazioni. Ad oggi, la Roma può contare sugli apporti funzionali ed economici giunti tra il mese di giugno e quello di luglio, in attesa di un rush finale di calciomercato che dovrà consegnare al mister almeno un’altra coppia di nomi.

Intreccio Marcos Leonardo-Washington, inserimento Monaco prima della firma

I reparti da limare restano centrocampo e attacco, con la regione offensiva ad oggi rappresentante il motivo di interesse e attenzione principale, dopo le difficoltà riscontrate nell’arrivare a Scamacca e, più in generale, dopo il dispendio di energie e tempo alla ricerca di una soluzione per arrivare ad almeno uno tra Gianluca e Alvaro Morata.

Con l’ex Sassuolo ormai prossimo al divenire un calciatore dell’Atalanta e una pista Morata mai sbloccatasi di fronte alle tante difficoltà legate alla clausola e l’inamovibilità della decisione dell’Atletico Madrid, è tornato in auge il nome di Marcos Leonardo, seguito dalla Roma già dal mese di gennaio. Arrivare al brasiliano non sarà certamente semplice, a maggior ragione in una situazione dinamica come quella che sta contraddistinguendo i tanti cambiamenti endogeni al club sudamericano.

A rappresentare un ulteriore elemento di ingerenza è adesso anche la trattativa per Deivid Washington, finito con prepotenza nel mirino del Chelsea e un cui approdo in Premier League, a cifre attualmente attestantisi tra i 20 e i 30 milioni di euro, renderebbe ancora più complicata la rinuncia del Santos a Marcos Leonardo.

Proprio sul fronte Washington arrivano in queste ore aggiornamenti dal giornalista di FootMercato, Santi Aouna. Stando a quanto da lui riferito, sul gioiellino del Santos non ci sarebbe solamente il Chelsea ma anche il Monaco, inseritosi in una fase in cui l’accordo tra le parti fosse ormai definitivo.

Ore cruciali, con la società francese chiamata ad aumentare un’offerta per il momento inferiore rispetto a quella londinese ma che non cancella un possibile margine di vantaggio dei biancorossi, considerati da Washington come tappa ideale per il proseguimento della propria carriera.