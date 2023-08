Marcos Leonardo, nuovi contatti Roma-Santos e gara decisiva

Calciomercato Roma, nuovi contatti in giornata e gara decisiva: ecco gli ultimi aggiornamenti su Marcos Leonardo.

Il nome del centravanti brasiliano sta stimolando non poco le attenzioni e le energie degli addetti ai lavori giallorossi, ben consapevoli dell’importanza e della necessità di consegnare a Mourinho un elemento nuovo in attacco quanto prima. Le condizioni per arrivare a profili come Scamacca o Morata sono state oggetto di ponderazione durante tutto il mese di luglio, prima che il club capitolino decidesse poi di orientarsi verso il bomber del Peixe, finito nel mirino già a inizio 2023.

La giovane età e i palesi margini di crescita, unitamente ad un’attenzione nei suoi riguardi che non ha stimolato solamente gli interessi della Roma, rendono la trattativa ben lungi dalla conclusione o da una posizione di semplicità che lasci prevedere una chiusura immediata. Da almeno tre giorni, infatti, la Roma è al lavoro per sfruttare gli spiragli giusti che consentano di arrivare ad un via libera che accontenti finalmente Mourinho e quel necessitante anelito ad abbracciare almeno un volto nuovo in attacco.

Calciomercato Roma, nuovi contatti per Marcos Leonardo e gara ‘decisiva’

Proprio nella giornata in cui Gianluca Scamacca si appresta a divenire quasi a sorpresa un giocatore dell’Atalanta, intanto, le evoluzioni sul fronte Marcos Leonardo potrebbero regalare aggiornamenti di non poco conto. A fare il punto della situazione è Calciomercato.it, che ribadisce come l’ingerenza del Chelsea nell’accordo trovato a gennaio tra Monaco e Santos per l’addio di Washington potrebbe complicare e alterare i tempi di una seconda uscita in attacco.

La Roma, dal proprio canto, non ha fissato una vera e propria deadline e si sta in questa fase sforzando, cercando di aumentare le cifre della parte fissa, riducendo altresì il numero di rate per il pagamento da versare eventualmente nelle casse brasiliane. L’operazione, ad oggi, dovrebbe attestarsi sui circa 18 milioni di euro, cui va poi aggiunta una clausola sulla rivendita del 10%.

La stessa fonte evidenzia come a margine della gara tra Santos e Athletico Paranaense, in programma alle ore 21 italiane, ci saranno nuovi contatti tra il Santos e la Roma. Se la trattativa non dovesse sbloccarsi, Marcos Leonardo potrebbe partire da titolare, prendendo parte ad una gara dalla quale dipende anche il futuro del mister bianconero, che in caso di sconfitta rischia l’esonero.

Tale scenario rappresenterebbe l’ennesimo scossone in casa Santos, dopo le dimissioni di Falcao, andando in questo modo a generare eventuali ed ulteriori ritardi nelle negoziazioni tra le parti.