Roma, svelata la terza maglia Adidas – FOTO

Roma, dopo il successo delle prime due maglie targate Adidas viene presentata anche il terzo kit da gara, ecco le immagini

Gia lo scorso anno con New Balance la Roma era scesa in campo con una maglia semplice, ma capace di conquistare i tifosi giallorossi, che hanno apprezzato tutte le soluzioni proposte dal noto brand sportivo. Nelle 3 proposte presentate lo scorso anno figuravano ovviamente la classica divisa rossa, con delle piccole striscie gialle all’altezza della manica, semplice ma davvero molto bella.

Anche la seconda divisa, quella da trasferta, piacque molto ai tifosi, bianca con il colletto rosso, e ed infine la terza, dove la New Balance è stata decisamente più fantasiosa, presentando una maglia nera con una fantasia rosa e, cosa che ha fatto impazzire i tifosi, l’acronimo ASR sullo stemma.

Quest’anno però Adidas si è superata, i suoi kit da gioco sono riusciti nel difficile compito di mettere tutti d’accorso, compresi i più scettici, con due maglie che potrebbero entrare nella storia della Roma in quanto a bellezza, soprattutto la prima, che sul petto porta il lupetto. Dopo tanta attesa è stata finalmente presentata anche la terza maglia, ecco le immagini in anteprima

Roma, svelata anche la terza maglia targata Adidas

I tifosi hanno accolto con grande entusiasmo il ritorno di Adidas come sponsor tecnico. Il noto marchio tedesco da molti è riconosciuto come il migliore per la realizzazione dei kit da gioco, grazie alle tante proposte entrate nella storia di questo sport, e per lo stile del brand, che ha fatto delle sue tre strisce orizzontali un qualcosa di iconico.

Prima e seconda maglia hanno già avuto il merito di conquistare i tifosi, ma sarà così anche per la terza? Dalle prime immagini si può dire solo una cosa, assolutamente si! La scelta è ricaduta sulla semplicità, maglia nera con un piccolo colletto, anch’esso di colore nero, ed il lupetto di Gratton sul petto, scelta sempre molto apprezzata dai tifosi giallorossi e con strisce tricolore gialle, rosse e arancioni sulla manica e sulle spalle.

⚫🔴🟠🟡😱𝗦𝘁𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵 𝗡𝗮𝗺𝗲𝘀 & 𝗡𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀: AS Roma 23-24 Third Kit Leaked: https://t.co/JwiLAMTEfL — Footy Headlines (@Footy_Headlines) August 5, 2023

La novità però riguarderà il retro della maglia. Sulla schiena infatti i numeri e la scritta saranno “trasparenti”, sarà sempre nera come la divisa, ma il testo si potrà leggere grazie ai bordi bianchi. L’annuncio dovrebbe arrivare a breve, ma senza dubbio vista la reazione dei tifosi non si possono che fare i complimenti ad Adidas per le proposte di quest’anno.