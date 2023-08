Ultim’ora UFFICIALE Santos, Marcos Leonardo tra i titolari

Marcos Leonardo, gara decisiva per il futuro e doppia decisione ufficiale: le scelte del tecnico danno indicazioni anche sul calciomercato della Roma.

Il centravanti brasiliano è ormai il nome più caldo di questa parentesi di mercato giallorossa, fino a questo momento caratterizzata da un importante sguardo nei confronti delle uscite ma al contempo dalla ricerca dei giusti margini di intervento che garantissero a Mourinho una rosa più profonda e completa rispetto a quella dello scorso anno. Mentre prosegue il lavoro di Tiago Pinto anche per gli addii, a generare le maggiori attenzioni è in questa fase la questione attaccante, in auge alla lista delle priorità degli addetti ai lavori.

Trascorso il mese di luglio sulle tracce di Morata e Scamacca, le difficoltà riscontrate nell’arrivare ad almeno uno dei due ex Serie A hanno portato la Roma ad approfondire nuovamente il discorso per Marcos Leonardo, attaccante classe 2003 del Santos sulle cui tracce, tra i vari club europei, anche quello giallorosso aveva preliminarmente palesato interessi in passato. L’importanza e le qualità del verdeoro rendono il suo acquisto tutt’altro che semplice e in questi minuti la decisione ufficiale del tecnico potrebbe sottintendere importanti indizi di mercato.

Formazioni UFFICIALI Santos, doppio indizio di mercato e gara decisiva

Come riferito da Calciomercato.it nel corso di queste ore, la giornata odierna avrebbe potuto regalare aggiornamenti importanti, alla luce dei contatti previsti con la Roma a margine della gara odierna del Santos, atteso dalla sfida decisiva contro l’Atheltico Paranaense. Da quest’ultima, come già illustrato, potrebbe dipendere anche il futuro del tecnico dei bianconeri, che in caso di sconfitta rischia l’esonero.

Pleonastico il ribadire come tale scenario andrebbe ad alterare ulteriormente le tempistiche di una trattativa che ha già risentito di varie ingerenze, tra cui gli interessamenti di Chelsea e Monaco per un altro gioiellino del Santos, Washington, oltre che alle dimissioni rassegnate da Falcao nella serata di ieri. Le formazioni ufficiali del Santos sono uscite in questi minuti: il brasiliano figura al centro dell’attacco.

Una scelta emblematica che, oltre a confermare l’importanza del giocatore, potrebbe sottintendere un importante significato di mercato in vista delle prossime ore e settimane.