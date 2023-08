Infortunio Dybala, le condizioni della Joya dopo Tolosa-Roma

Infortunio Dybala, l’argentino costretto a lasciare in anticipo il terreno di gioco a causa di un infortunio: ecco le sue condizioni

Gli infortuni sembrano non voler dar pace alla Roma. Già nella scorsa stagione sono stai molti i calciatori che più volte nel corso della stagione hanno dovuto dare forfait a causa della precaria condizione fisica, su tutti purtroppo spicca Paulo Dybala.

L’argentino è stato determinante nella scorsa stagione, sia in campionato che in Europa, tuttavia il suo nome è risultato spesso nella lista degli infortunati, soprattutto a inizio stagione, quando con il mondiale alle porte la Joya è stato fuori per ben 2 mesi consecutivi dopo aver realizzato un calcio di rigore.

La parte finale della stagione è stata la più tormentata, con le tante partite ravvicinate, e le poche frecce nell’arco di Mourinho molti elementi della rosa hanno cominciato ad accusare le fatiche del doppio impegno settimanale e a risentirne sono stati i risultati in Serie A.

Dybala ha dimostrato di poter essere ancora tra i protagonisti indiscussi non solo della Roma, ma dell’intero campionato, tuttavia sarà necessario gestirlo al meglio per evitare pesanti infortuni muscolari. Proprio nell’odierna partita contro il Tolosa l’argentino è uscito anzitempo dal terreno di gioco a causa di un infortunio, ecco le sue condizioni.

Infortunio Dybala, ecco le sue condizioni dopo Tolosa-Roma

La nuova stagione non fa in tempo a cominciare che i tifosi giallorossi sono già in apprensione, e non solo per i recenti risultati della squadra. La tenuta fisica della Joya non è delle migliori, come si è già visto negli ultimi anni Dybala risulta spesso assente per infortunio, cosa che preoccupa e non poco José Mourinho.

Nella gara odierna contro il Tolosa le telecamere sono ancora una volta per l’ex Juve, ma purtroppo non solo per la solida prestazione in campo, condita anche con il gol del momentaneo pareggio. L’attaccante è stato costretto a lasciare il terreno di gioco a causa di un fastidio all’inguine, nulla di grave, come confermato da lui stesso allo staff in panchina.

Cambio dunque precauzionale, per preservarlo in vista della ripresa della Serie A, tuttavia vista la mancanza di un centravanti di ruolo questa non può che essere una pessima notizia per l’allenatore, che ad oggi si trova ancora con una squadra incompleta e con la propria stella che non può garantire una presenza costante.