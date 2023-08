Tolosa-Roma, Dybala si ferma: sostituito al 35′

Tolosa-Roma, l’argentino Paulo Dybala sostituito al trentacinquesimo del primo tempo a causa di un infortunio: ecco le sue condizioni

La Roma gioca è in campo a Tolosa per una delle ultime amichevoli di questo precampionato. Dalle prime uscite stagionali sembrava che i nuovi innesti avessero portato quel qualcosa in più, come dimostrano i tanti gol siglati durante il ritiro in Portogallo.

Le ultime due gare, con Braga e Ferense però avevano leggermente messo in allarme Mourinho riguardo la fase difensiva. Troppi gol concessi, soprattutto nell’ultimo impegno prima della fine del ritiro con la Ferense, come dimostrano i due gol subiti.

A mettere ancora di più in apprensione l’allenatore ci pensa Paulo Dybala, che al minuto trentacinque è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un infortunio, ecco le sue condizioni.

Tolosa-Roma, Dybala lascia il campo, sostituito al 35′

Ricomincia la stagione, e con essa anche la sfortuna della Roma, che vede il suo miglior calciatore abbandonare il campo anzitempo a causa di un infortunio. L’argentino si era subito distinto nel rettangolo di gioco, grazie alla rete che manda le squadre negli spogliatoi sul momentaneo 1-1.

Soli 10 minuti dopo però il campione del mondo è costretto ad abbandonare il campo, anche se fortunatamente non dovrebbe essere nulla di grave, il calciatore infatti nel momento in cui è stato sostituito ha fatto cenno positivo a capitan Pellegrini.

Anche l’allenatore ha tirato un sospiro di sollievo, con l’imminente inizio del campionato una sua assenza, avrebbe rischiato di compromettere le prime uscite stagionali, Dybala salterà comunque la prima gara per la squalifica rimediata nel corso dello scorso campionato.