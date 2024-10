Voti Roma-Torino 1-0: lampo Dybala, un big stecca ancora

La Roma, reduce da un solo punto nelle ultime tre gare di campionato, torna alla vittoria battendo il Torino per 1-0: finalmente una prestazione convincente dei giallorossi

Finalmente Roma. La formazione giallorossa, arrivata al match col Torino in un clima impossibile fatto di tensioni, liti e continue voci su un possibile esonero di Ivan Juric, ha risposto ‘presente’.

Partita subito a spron battuto, decisa a far suoi i tre punti, la compagine capitolina ha messo alle strette il Toro sin dalle battute iniziali del match. A coronamento di una pressione fattasi già importante nei primi minuti, la Roma ha trovato il gol al 20′ grazie alla prodezza di Paulo Dybala, bravo a sfruttare un’indecisione di Linetty, incerto nel retropassaggio a Milinkovic-Savic.

Rapace come un attaccante d’altri tempi la Joya, che da posizione impossibile ha scagliato il suo magico sinistro verso la porta. Inutile il tentativo alla disperata di Masina, che di fatto mette la palla – comunque indirizzata ormai verso la rete – in fondo alla porta granata.

Subito dopo il vantaggio, ecco arrivare l’occasione per il raddoppio, con Angelino che scaglia un violento sinistro da fuori area: bravo il portiere serbo a respingere il tentativo dello spagnolo.

Davvero ispirato nel primo tempo il fuoriclasse argentino, che poco prima del tentativo dell’ex Lipsia aveva regalato un’altra magia con una palla geniale sul secondo palo per Baldanzi, arrivato con un pizzico di ritardo.

Voti Roma-Torino 1-0: Dybala man of the match

Nel secondo tempo il Torino scende in campo deciso quanto meno a pareggiare il match, ma stavolta la Roma, a differenza di quanto per esempio accaduto contro l’Athletic Club, non cala troppo alla distanza. Già al 51′ un’altra perla di Dybala – finta ad ingannare tutta la difesa granata – libera Niccolò Pisilli al tiro: bella conclusione a giro del gioiello giallorosso, che si stampa sul palo (l’ennesimo della stagione) a Milinkovic-Savic battuto. Tutto molto bello, ma viene fischiato un fuorigioco di partenza di Angelino, che aveva avviato l’azione.

Il mister degli ospiti Paolo Vanoli prova a mischiare le carte con una doppia sostituzione (che in un primo momento sembrava diber essere addirittura tripla) al minuto 59, ma i padroni di casa reggono bene l’urto continuando a cercare con insistenza il gol del raddoppio.

Anche Ivan Juric, nel corso della ripresa, ha poi avuto modo di operare ben 4 cambi, con i subentrati Shomurodov, Pellegrini, Cristante ed El Shaarawy a dare il loro contributo nel finale. Da rilevare, ma ormai non è una novità, i fischi dell’Olimpico per il Capitano e per l’ex Atalanta, non risparmiati dai tifosi nemmeno in questa occasione.

I voti:

Svilar 6,5 Mancini 6,5 Ndicka 6,5 Angelino 6,5 Celik 6 Koné 7,5 Le Fée 6 Zalewski 5 Pisilli 6 Baldanzi 5,5 Dybala 7,5

Entrati a gara in corso: Pellegrini 5 Cristante 5,5 Shomurodov 6 El Shaarawy 6.