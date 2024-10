Roma, Alessio Manieri: “Così la Champions la vedi col binocolo”

Nonostante l’importante vittoria ottenuta contro il Torino, Alessio Manieri lancia un grido di preoccupazione: così non si va lontano

Era importante vincere, e i tre punti sono arrivati. La Roma esce da un Olimpico che prima del match ha mostrato tutto il suo disappunto per l’andamento della stagione con una vittoria corroborante, figlia di una prestazione non eccezionale ma comunque migliore rispetto alle ultime uscite.

Il ritorno alla vittoria, griffato Paulo Dybala, non ha entusiasmato più di tanto almeno parte della piazza, che ha reagito in modo abbastanza tiepido al fischio finale del match.

La squadra è stata infatti fischiata al momento dei saluti post partita, col pubblico che di fatto ha applaudito con convinzione solo Niccolò Pisilli e la Joya al momento del cambio, nella seconda metà della ripresa. A margine dei soliti fischi riservati a Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini, i tifosi si interrogano se la Roma sia veramente guarita dal periodo buio culminato con la scoppola di Firenze. Lo ha fatto anche Alessio Manieri, il popolare conduttore del programma ‘Daje Ale’ sulla piattaforma Twitch, che ha dato un giudizio abbastanza severo del momento giallorosso. E delle prospettive per l’immediato futuro.

Alessio Manieri, il giudizio è netto: “Brutta e preoccupante”

“Abbiamo vinto solo grazie ad un clamoroso errore della difesa del Torino. La Roma mi è sembrata brutta e preoccupante. La Roma non è guarita, è ancora malata“, ha esordito il noto tifoso giallorosso. “Ci sarebbe dovuta essere una reazione contro un Torino spento, morto, ma la Roma ha fatto troppo poco. Abbiamo fatto solo un tiro in porta con Le Fée nel secondo tempo: troppo poco. Bisogna migliorare“, ha aggiunto.

“Così secondo me non si va da nessuna parte. Sono tre punti importanti che non ti fanno pensare alla zona retrocessione, ma se continua a giocare così la Roma la Champions la vede col binocolo. E forse nemmeno in Europa riuscirebbe ad arrivare“, ha concluso Manieri.