Il pubblico dell’Olimpico non ha risparmiato fischi al giocatore al momento del suo ingresso in campo a metà ripresa: è successo di nuovo

Per la decima giornata di campionato di Serie A, la Roma di Ivan Juric affronta in casa il Torino, una delle piazze in cui il tecnico croato ha lasciato un pezzo di cuore. Tre stagioni nel club granata per l’allenatore croato, che sempre ottenuto dei piazzamenti di rilievo con due decimi posti e un nono posto.

La partita, delicatissima per il presente della Roma e per l’immediato futuro del tecnico, si presentava alla vigilia ricca di insidie per la certificata capacità dei torinesi di creare pericoli alle porte avversarie, come dimostrano le due reti realizzate recentemente, pur in inferiorità numerica, a San Siro contro l’Inter.

Tuttavia, almeno fino al 75′, la Roma sta rispondendo bene sul campo. La formazione giallorossa, avanti di un gol per effetto della magia di Paulo Dybala al minuto 20 del primo tempo, sta conducendo la gara senza particolari pericoli per la porta di Svilar.

Nella seconda metà della ripresa, anche per rispondere ai cambi già effettuati da Paolo Vanoli, Ivan Juric ha tolto dal campo in rapida successione Niccolò Pisilli, il fuoriclasse argentino, Tommaso Baldanzi e Nicola Zalewski. La reazione dell’Olimpico nei confronti di due dei quattro giocatori subentrati non è stata affatto positiva.

Pellegrini e Cristante, altri fischi dall’Olimpico

Se il ritorno in campo di Stephan El Shaarawy è stato salutato con entusiasmo, quello di Shomurodov non ha scaldato più di tanto gli animi del pubblico. Tifosi che invece si sono destati quando sul ‘cubo dei cambi’ sono arrivati Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante. Particolarmente strano, dal punto di vista sonoro, sentire gli applausi per Pisilli e i fischi per il Capitano, entrato proprio al posto dell’enfant prodige.

Fischi di disapprovazione anche per Bryan Cristante, un altro finito nel mirino dei tifosi dall’esonero di Daniele De Rossi in poi, e subentrato al posto di Tommaso Baldanzi.