L’incubo della Juve diventa realtà: il Barcellona prenota il nuovo acquisto

Calciomercato Juventus, il Barcellona fa sul serio e costringe i bianconeri a rivedere le loro strategie sull’attaccante: come cambiano le carte in tavola

La Juventus si è inceppata. Dopo la sconfitta in Champions League contro lo Stoccarda e il rocambolesco pareggio strappato in rimonta a San Siro contro l’Inter, gli uomini di Thiago Motta non sono riusciti a centrare il bersaglio grosso neanche contro il Parma. A destare non pochi interrogativi in casa bianconera è soprattutto la tenuta difensiva, che complice l’assenza di Bremer sta evidenziando lacune strutturali piuttosto evidente, ma non solo.

Nonostante i due gol segnati, infatti, il reparto offensivo ha faticato non poco a capitalizzare le azioni offensive. A finire sul banco degli imputati è stato ancora una volta Dusan Vlahovic, protagonista di un errore clamoroso a pochi metri dalla porta che avrebbe consentito alla Juve di raggiungere subito i ducali dopo il vantaggio iniziale. Più in generale, l’attaccante serbo ha faticato e non poco spalle alla porta, sbagliando diversi appoggi ai compagni e calamitando pochi palloni ‘caldi’. Poco nel vivo della manovra, il numero 9 della Juventus ha finito con l’eclissarsi, dando troppi punti di riferimenti alla difesa del Parma, che salvo sporadiche occasioni ha avuto vita facile nel contenerlo.

Calciomercato Juventus, il Barcellona vuole anticipare tutti per David

Anche alla luce della situazione contrattuale relativa a Vlahovic piuttosto magmatica, la Juventus ha cominciato a sondare diverse piste per l’attacco con la consapevolezza, però, di dover fare i conti con una concorrenza piuttosto nutrita per i profili finiti nell’agenda di Cristiano Giuntoli. A cominciare da Jonathan David, attaccante canadese protagonista di un inizio di stagione dirompente con il Lille, che piace e non poco anche all’Inter e ad alcuni club di Premier League.

Nelle ultime ore, però, anche il Barcellona sarebbe uscito allo scoperto con l’intenzione di far saltare il banco e puntellare nuovamente il reparto a disposizione di Flick. A tal proposito, secondo quanto evidenziato da fcbarcelonanoticias, i blaugrana sarebbero intrigati all’idea di chiudere positivamente l’operazione già a gennaio. Dal momento che sia l’Inter che la Juventus hanno esaurito gli slot utili al tesseramento di calciatori extra comunitari, i catalani starebbero monitorando con estrema attenzione il da farsi, valutando margini di manovra già in vista della prossima sessione di calciomercato. Dopo il ritorno di fiamma per Leao, riannodati i contatti per Viktor Gyokeres, il Barcellona potrebbe dunque incrociare i suoi obiettivi con le velleità di manovra dei club italiani. Jonathan David nel mirino: i catalani fanno sul serio, Lille permettendo. Staremo a vedere cosa succederà.