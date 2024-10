“Pellegrini scelta tecnica”: Juric manda un messaggio ai tifosi

Intervenuto ai microfoni di DAZN subito dopo la vittoriosa gara contro il Torino, il tecnico della Roma ha spiegato l’esclusione eccellente

L’immediata vigilia di Roma-Torino era stata scossa dalla duplice notizia riguardante l’assenza di due big. Artem Dovbyk, febbricitante, e Lorenzo Pellegrini, dolorante al piede a causa di un duro intervento subìto in allenamento, non sarebbero stati disponibili per il match.

La storia ha poi raccontato come l’unico realmente indisponibile sia stato solo il centravanti ucraino, che il tecnico spera di ritrovare per il prossimo impegno contro un’altra squadra da lui allenata in passato: quel Verona in cui ha lasciato ottimi ricordi.

Nonostante le precarie condizioni fisiche, Juric ha invece gettato nella mischia il Capitano, subissato al solito dai fischi di parte dello stadio, al minuto 65, in sostituzione dell’applaudito Niccolò Pisilli. Inevitabili allora le domande sullo stato fisico del numero 7, che in teoria non sarebbe dovuto essere in condizione di entrare in campo.

A questa ed altri quesiti ha risposto Juric nella consueta intervista post partita rilasciata ai microfoni di DAZN.

Juric spiazza tutti: “Fuori per scelta tecnica”

“Dopo Firenze era importante riprendere la strada, oggi abbiamo fatto un’ottima partita contro una squadra difficile. I ragazzi sono stati bravi sia nel gioco che in fase difensiva Hanno fatto tutto bene in un momento difficile, è andata bene“, ha esordito il croato.

“Dobbiamo far sorridere i nostri tifosi. Oggi ho sentito anche applausi, con prestazioni così possiamo riconquistare la fiducia. Questo è un grande obiettivo della mia squadra“, ha continuato Juric, protagonista poi di una rivelazione che, secondo i più maliziosi, starebbe a dimostrare una qual certa tendenza nell’assecondare alcune manifeste volontà della piazza.

“Pellegrini fuori? È stata una scelta tecnica, è entrato da Capitano e sono contento. Dovbyk ha avuto un virus, spero di recuperarlo. Dybala falso 9 è andato bene per lunghi tratti“, ha concluso il tecnico, apparso anche visibilmente emozionato quando gli sono state proposte le immagini dello striscione ‘Daje Ivan’ apparso sugli spalti durante la gara.