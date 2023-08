Tolosa-Roma: orario e dove vederla in tv e streaming

Tolosa-Roma, ecco l’orario di inizio e dove vedere l’amichevole in terra francese dei giallorossi sia in tv che in streaming

La Roma è rientrata da poco dal Portogallo, dove si è svolto il ritiro precampionato e dove la squadra ha giocato le prime amichevoli di questa estate. Le prime partite vere e proprie la Roma le ha giocate a Trigoria, dove ha affrontato la Boreale, sconfitta per 4-0, ed il Latina, in cui Pellegrini e compagni hanno ottenuto una rotonda vittoria per 6-0.

In Portogallo invece Mourinho ha dovuto affrontare il Braga, unica squadra a mettere in difficoltà i giallorossi, che dopo un’ottima partenza hanno lasciato il campo agli avversari, che hanno prima trovato il gol del pareggio per poi sfiorare il vantaggio nei minuti finali.

Sono seguiti poi i test contro Estrela e Farense, anche in questo caso gli uomini di Mourinho hanno dimostrato una buona propensione offensiva, riuscendo a segnare 4 gol in entrambe le partite, tuttavia nell’ultima gara contro la farense la difesa è apparsa molto in difficoltà, in particolare i nuovi acquisti Ndicka e Christensen.

Superato il ritiro la squadra dovrà affrontare il Tolosa, per quella che dovrebbe essere la penultima amichevole di questo precampionato, ecco l’orario e dove vederla in tv e streaming.

Tolosa-Roma, ecco orario e dove vederla in tv e streaming

La Roma si appresta a giocare in trasferta in Francia contro il Tolosa, in quella che dovrebbe essere la penultima gara amichevole di questo precampionato. I giallorossi saranno dunque ospiti della squadra francese, anche loro in fase di preparazione, ma probabilmente più avanti rispetto alla squadra di Mourinho.

In Francia infatti il campionato riprenderà tra una settimana, mentre in Italia di dovrà attendere fino al 20 agosto per tornare a gustarci la tanto amata Serie A.

Il match tra la formazione transalpina ed i giallorossi si giocherà alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta sia tv che streaming da Dazn e per vederlo in televisione si potrà accedere all’app della piattaforma tramite smart tv, oppure usare una console di gioco come Playstation o Xbox.

Si può accedere all’app anche da cellulare o da Pc, in modo tale da poter seguire la gara in streaming facilmente e comodamente dal proprio device preferito