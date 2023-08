Addio Roma e sostituto immediato: contatti in corso

Calciomercato Roma, sostituto immediato dopo l’addio: contatti in corso e condizioni fissate. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Continua la ricerca da parte di Pinto e colleghi per l’approdo di elementi che permettano di apportare ulteriori modifiche e migliorie alla squadra. Dopo i diversi ingaggi a costo zero, la Roma è adesso attesa da almeno un doppio rinforzo tra attacco e centrocampo, per il quale stanno continuando le attente e calibrate valutazioni da parte degli addetti ai lavori. Il nome più caldo di questa parentesi di mercato resta certamente quello di Marcos Leonardo, per il quale sarebbero sopraggiunti problemi di natura non propriamente economica.

Le cifre richieste dal Santos sono state infatti raggiunte dalla Roma, il cui progetto intriga non poco il centravanti argentino, la cui posizione potrebbe indirizzare anche le prossime scelte legate alla ponderazione di un colpo in casa Atalanta tra Muriel e Zapata. Dimissioni di Falcao, esonero dell’allenatore e scossoni interni riflessisi anche in una certa insofferenza da parte della piazza stanno per ora bloccando il club sudamericano a dare il promesso via libera al giocatore, nonostante l’approdo di un’offerta congrua da parte della Roma.

Contatti in corso per Solet: la Roma vuole prenderlo in prestito

Parallelamente ad un discorso interessante quanto intricato, però, la Roma sa bene di dover fare i conti con tanti altri aspetti e scenari di non trascurabile importanza, relativi ad un insieme di uscite che, contro ogni pronostico, potrebbe in questa fase riguardare anche Nemanja Matic. La possibilità di vedere il serbo partire rasentava lo zero fino a qualche giorno fa, prima che il forte interesse del Rennes iniziasse a rappresentare un fattore non più trascurabile.

Anche da questo scenario, ovviamente, dipenderanno le decisioni di mercato della Roma, ormai prossima al salutare ufficialmente Ibanez dopo il commiato ufficioso di Mourinho sui social nella giornata di ieri. Lo schieramento tattico basato su una difesa a tre e l’uscita del brasiliano certamente porterà la Roma a valutare profili che arricchiscano il pacchetto arretrato e garantiscano al tecnico maggiori risorse.

Tra i potenziali nomi per rimpiazzare il numero 3 figura anche Oumar Solet, difensore centrale del Salisburgo per il quale la Roma avrebbe avviato i primi contatti. Il club sta cercando di capire se ci siano i margini per una cessione in prestito, sulla quale si intende impostare la trattativa.