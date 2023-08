Roma, solo palestra per Dybala: le ultime da Trigoria

Roma, preoccupano le condizioni di Paulo Dybala che in allenamento ha svolto solo il lavoro in palestra: le ultime da Trigoria

A Trigoria è già ora di preparare la prossima stagione. Lasciato alle spalle il ritiro in Portogallo Mourinho e la squadra tornano a Roma con i primi acciacchi dovuti alle condizioni fisiche non ottimali dei calciatori dopo la pausa. Fari puntati su Paulo Dybala, l’argentino già nella scorsa stagione ha dimostrato tutti i suoi limiti fisici, ma nonostante questo è stato determinante in praticamente ogni match in cui è sceso in campo.

Proprio per questo sarà necessario preservarlo, onde evitare la sua assenza in partite che potrebbero essere cruciali per il raggiungimento degli obbiettivi che si sono posti società e allenatore. Tornare in Champions sarà l’imperativo della prossima stagione, ma per farlo i giallorossi hanno bisogno ancora di qualcosa dal mercato per riuscirci, in particolare in attacco, dove per ora l’unico centravanti di ruolo è il solo Gallo Belotti, la cui fiducia però è ai minimi storici a causa dello scorso campionato in cui ha trovato di rado la via del gol.

Nella gara contro il Tolosa l’argentino era uscito anzitempo dal campo a causa di un infortunio, sembrava non dovesse essere nulla di grave, ma oggi il campione del mondo ha svolto solo il carico di lavoro in palestra.

Roma, Dybala si allena solo in palestra dopo l’infortunio: le ultime da Trigoria

A pochi giorni dall’inizio del campionato tornano ad esserci molte incognite intorno alla Roma. L’avvio scoppiettante sul mercato, con gli acquisti di Aouar e Ndicka aveva fatto ben sperare i tifosi romanisti ma, complici i paletti imposti dal Fair Play Finanziario Pinto si è visto costretto a interrompere le operazioni in entrata per concentrarsi sulle cessioni.

Nonostante siano stati ceduti gli esuberi le casse giallorosse sono ancora a corto di liquidità, e non è stato possibile chiudere le trattative per Scamacca e Morata, che hanno scelto rispettivamente l’Atalanta e la permanenza a Madrid. Sarà ancora più necessario, almeno per il momento, preservare La Joya, che ha già fatto impensierire i tifosi e l’allenatore chiedendo il cambio nell’amichevole contro il Tolosa.

Nulla di grave, Dybala infatti al momento del cambio ha rassicurato capitan Pellegrini con un gesto che lasciava intendere che non fosse nulla di grave. Si tratta infatti di un semplice fastidio all’inguine, ma viste le sue condizioni non è proprio il caso di rischiare, ecco perché il campione del mondo ha svolto oggi soltanto il carico di lavoro in palestra, per non rischiare di sforzare troppo la parte interessata. L’ex Juve salterà comunque la prima gara di campionato a causa di una squalifica rimediata la scorsa stagione, ma non ci dovrebbero essere complicazioni per le partite successive.