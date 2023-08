Un centrocampista per Mourinho: Juve e Napoli “copiano” la Roma

Con Matic sempre più vicino all’addio alla capitale Mourinho ha bisogno più che mai di un centrocampista, attenzione però a Juve e Napoli

Come un fulmine a ciel sereno l’imminente addio di Nemanja Matic ha squarciato l’apparente calma all’interno dei cancelli di Trigoria. La situazione intorno alla Roma, a pochi giorni dall’inizio del campionato, si fa sempre più ricca di incertezze, e non solo per quanto riguarda il mancato arrivo di un centravanti.

Con l’uscita di Gini Wijnaldum, rientrato a Parigi dopo il prestito, i giallorossi avevano bisogno di un centrocampista, e Pinto aveva individuato in Renato Sanches una possibile occasione di mercato. La trattativa per il portoghese non si è ancora sbloccata nonostante filtri un certo ottimismo, ottimismo che però era presente anche per quanto riguarda l’affare che avrebbe riportato Scamacca nella capitale.

Alla fine l’ex Sassuolo ha scelto l’Atalanta, mentre Renato Sanches non è ancora approdato alla corte di Moruinho, ma questi potrebbero non essere gli unici problemi dello Special One. Nemanja Matic, uno dei pilastri e leader della scorsa stagione ha chiesto di essere ceduto al Rennes, questo ha portato la società a dover valutare l’acquisto di un altro centrocampista, con il gm portoghese che avrebbe già individuato un possibile sostituto, ma attenzione a Juventus e Napoli.

Un centrocampista per Mourinho: attenzione però al Napoli e alla Juventus

Con l’addio di Matic, che pare essere sempre più vicino al Rennes dopo aver chiesto la cessione alla società, la priorità torna ad essere l’acquisto di un centrocampista. I Friedkin non vorrebbero cedere il serbo, ma qualora si dovesse trovare un sostituto all’altezza il centrocampista sarà libero di trasferirsi in Francia.

Sul taccuino di Tiago Pinto ci sono ancora diversi nomi, tra cui spicca quello del talento classe 2004 Mouhamadou Habib Diarra, di nazionalità franco-senegalese, che si è messo in mostra in Francia con la maglia dello Strasburgo.

Può ricoprire diversi ruoli del centrocampo, mediano o anche trequartista è un calciatore dotato di grande corsa e grande duttilità, qualità che piacciono molto a José Mourinho, che ha già messo gli occhi su di lui, e che spera di portare nella capitale.

Sul ragazzo però è forte anche l’interesse del Napoli, che ha bisogno di rinforzi in quel reparto data la possibile partenza di Zielinski. A riportare la notizia è stato Il Mattino, che parla di un interesse concreto di De Laurentiis, che ha anche la necessità di rimpiazzare Ndombele, che ha fatto ritorno al Tottenham.