Matic, foto al Colosseo con la moglie e scritta “Amor”: tifosi scatenati

Il futuro di Matic continua a tingersi di giallo: si parla di un’offerta del Rennes al centrocampista della Roma che però manda segnali discordanti sui social.

Negli ultimi giorni il centrocampista della Roma Nemanja Matic è stato al centro di numerose voci relative a un suo possibile addio alla Roma. Le prime news dalla Francia parlavano di un’offerta del Rennes al calciatore, desideroso di andare via dalla Roma. Successivamente L’Equipe ha scritto che ci sarebbero stati i primi contatti tra il club transalpino e la dirigenza giallorossa, con ottimismo per la riuscita dell’affare.

Matic è legato alla Roma fino al 2024, motivo per cui in caso di addio il club giallorosso, determinato a non perderlo così come il suo allenatore José Mourinho, chiederebbe una somma non banale per il prezzo del suo cartellino.

Matic, la foto al Colosseo con la scritta “Amor” scatena i commenti dei tifosi

I tifosi giallorossi vista l’ottima passata stagione disputata da Matic resterebbero delusi da un’eventuale partenza, e Matic è diventato un trend topic su Twitter con le più disparate voci sui motivi del suo possibile addio.

Nel tardo pomeriggio è arrivata la foto pubblicata su Instagram dalla moglie di Matic, Aleksandra. Uno scatto romantico dei due in visita al Colosseo con la scritta “Amor” (un messaggio d’amore, ma anche il nome di Roma scritto al contrario) e gli hashtag “My Love” e “Colosseo”.

I tifosi si sono scatenati sui social commentando la foto, con la speranza che sia la conferma della permanenza del centrocampista in giallorosso.