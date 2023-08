Matic al Rennes, sono usciti allo scoperto: conferma UFFICIALE

Calciomercato Roma, intrigo Matic: l’ultimo annuncio dalla Francia rappresenta una vera e propria ‘sentenza’. Ecco cosa sta succedendo attorno al centrocampista serbo.

Nel tam tam mediatico che in questi ultimi giorni sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi della Roma, la situazione riguardante Nemanja Matic rappresenta uno dei primi temi di discussione. Come un vero e proprio fulmine a ciel sereno, infatti, l’interessamento del Rennes ha letteralmente scombussolato le carte in tavola, aprendo le porte a scenari a sorpresa.

Il centrocampista serbo, che non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, sta tentennando all’ipotesi di volare in Ligue 1. Il Rennes, infatti, ha già fatto recapitare all’esperto centrocampista della Roma una proposta biennale con opzione per un’altra stagione. L’ex United non ha affatto chiuso all’ipotesi e sta valutando il da farsi. Dal canto suo, però, la Roma non ha ancora ricevuto una proposta concreta da parte del club transalpino e non ha alcuna intenzione di fare sconti.

Calciomercato Roma, l’allenatore del Rennes si sbilancia su Matic: “Ho fiducia nei miei dirigenti”

A scombussolare le carte in tavola ci hanno pensato le ultime dichiarazioni del tecnico del Rennes. Nel corso dell’ultima conferenza stampa, infatti, Bruno Genesio, tra i tanti argomenti toccati, ha parlato anche del possibile approdo al Rennes dell’attuale centrocampista della Roma. Genesio, oltre a confermare l’interessamento del Rennes per Matic, ha esternato anche il suo punto di vista in merito alle qualità del gigante serbo.

Ecco quanto riferito: “Fiducioso del possibile arrivo di Matic al Rennes? Sì, ho fiducia nei miei dirigenti che stanno lavorando duramente all’operazione. Fino a quando non verrà ufficializzato il tutto, però, non ci si può sbilanciare.” Genesio ha poi aggiunto: “Matic è un profilo che abbiamo monitorato anche lo scorso anno; quando parlo di profilo, parlo di esperienza, di qualità fisica e tecnica. Rientra in quello che abbiamo individuato, ma stiamo sondando anche altri profili.”