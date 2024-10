Il Real Madrid sblocca la Roma: affare ribaltato

Il voltafaccia del Real Madrid potrebbe aprire scenari interessanti per la Roma, a caccia di nuovi profili anche nel medio-lungo periodo. Ecco cosa sta succedendo

A pochi istanti dal fischio d’inizio della gara contro il Torino, le attenzioni della Roma sono rivolte inevitabilmente al match contro i granata. Ne sa qualcosa Juric, che di fatto si gioca le residue chances di restare sulla panchina giallorossa sfidando il suo passato. Sebbene ipotizzare le prossime mosse dei giallorossi sia ancora piuttosto prematuro, l’inizio di stagione assolutamente in chiaroscuro ha portato in dote non pochi spunti interessanti.

A finire dietro la lavagna nei giudizi degli addetti ai lavori – in tempi e in modi diversi – sono state ad esempio le corsie esterne. Incapaci di dare sfogo alla manovra della Roma esaudendo le richieste di Juric, sia l’out mancino che quello di destra sono stati assolutamente criticati. Sotto questo punto di vista, non è un caso che il futuro di calciatori come Zalewski sia oggetto di importanti valutazione. Anche per la fascia destra, però, non sono esclusi colpi di scena. Tuttavia, un dato va analizzato con estrema attenzione per evitare eccessivi voli pindarici: la Roma ha esaurito gli slot da destinare agli extra comunitari. Un dettaglio di non poco conto che, ad esempio, orienterà le mosse dei giallorossi in una direzione molto precisa.

Calciomercato Roma, il Real ‘molla’ Vanderson: affondo per Pedro Porro

Tra i profili finiti nell’agenda di Ghisolfi – ad esempio – c’è quel Vanderson monitorato in tempi e in modi diversi dalla Roma. Protagonista di un inizio di stagione importante, l’esterno destro del Monaco sta continuando a calamitare l’attenzione di molti club in giro per l’Europa. Oggetto del desiderio anche del Napoli, il classe ‘2001 piaceva e non poco anche al Real Madrid, che si è informato sui costi dell’operazione.

Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, però, i Blancos sembrerebbero avere altri piani per rinforzare la fascia destra. Secondo quanto riferito da As, nel caso in cui non dovessero riuscire a chiudere per l’arrivo di Alexander Arnold, il Real avrebbe individuato in Pedro Porro uno degli obiettivi principali per puntellare il ruolo di esterno destro. Lo spagnolo classe ’99, per il quale il Tottenham ha sborsato ben 45 milioni di euro complessivi, potrebbe lasciare ben presto la Premier League. Sebbene non siano andati oltre i primi sondaggi per capire eventuali margini di manovra, il Real sta monitorando con interesse l’evolvere della situazione. In ottica estiva, si tratta di una buona notizia per la Roma, che dunque potrebbe avere una concorrente in meno nella corsa (comunque molto complicata) a Vanderson, per il quale la concorrenza non manca affatto.