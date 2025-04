Milan, cassa e Chiesa: corto circuito Roma

Milan, cassa e Chiesa. Mentre il campionato si prepara a vivere le sue ultime e decisive giornate, giungono i primi spruzzi di mercato estivo.

L’aria di primavera della capitale porta in dono il derby capitolino. L’appuntamento è per domenica 13 aprile. Lazio–Roma, mai come adesso, assume una valenza ben superiore alla semplice, ed all’ormai troppo provinciale, egemonia cittadina.

Il derby assegnerà infatti punti che potrebbero risultare decisivi anche per la conquista della zona Champions. La Lazio di Marco Baroni e la Roma di Claudio Ranieri sono in piena corsa. Il mese di aprile porta con sé non soltanto la primavera. Insieme ai fiori di pesco di battistiana memoria ecco che si iniziano ad ascoltare, ancora apparentemente lontani, i primi vagiti del calciomercato che esploderà in estate. Vecchie e datate idee sembrano riproporsi un po’ in tutte le società. Idee che magari hanno già compiuto un anno si ripropongono quasi fossero delle novità assolute. Anche in casa Roma riemergono vecchie passioni.

Una ha un nome preciso: Federico Chiesa.

Milan, cassa e Chiesa. Addio Roma

Era l’estate 2024 quando l’allora neo allenatore della Juventus, Thiago Motta, metteva alla porta Federico Chiesa. Non meglio chiarite motivazioni tecnico-tattiche unite a questioni economico-finanziarie hanno portato al divorzio tra l’esterno di Genova e la società bianconera.

In quel momento la Roma ha provato a portare Federico Chiesa nella capitale. L’offerta era importante: 6 milioni di euro netti annui, lo stesso trattamento economico ricevuto dall’attaccante alla Juventus. Ma Federico Chiesa ha poi scelto la Premier Langue ed il Liverpool. Un’esperienza non esaltante che potrebbe spingerlo a ritornare in Italia. L’insider di mercato, Ekrem Konur, ha provato a fare luce sul possibile futuro italiano dell’ex Juve: “Il Milan continua a essere interessato al giocatore italiano del Liverpool Federico Chiesa“. La società rossonera pare intenzionata ad inserire diversi giocatori italiani nella sua rosa.

Anche in casa Milan, però, occorre fare cassa. L’offerta proveniente da oltre Manica di 25 milioni ad opera del Nottingham Forest per Alexis Saelemaekers, qualora venisse confermata, potrebbe rappresentare la dote perfetta per poi andare a chiudere l’operazione Chiesa. L’ex attaccante della Juventus è ancora giovane ma ha già maturato un’esperienza di livello assoluto tra club e nazionale. Il Milan, e soprattutto Geoffrey Moncada, responsabile dell’area scouting del club, sembrano decisi ad andare fino in fondo. Si attende la risposta del Liverpool e del diretto interessato.

La Roma, in questo momento, appare con le mani legate. I ferrei vincoli a livello economico spingono la società capitolina verso il più classico dei “vorrei ma non posso”. Al momento.