Bufera e addio, Conte ribalta la Roma: scelto il nuovo allenatore

Bufera e addio: Conte ribalta la Roma per via del rapporto non idilliaco con il presidente De Laurentiis: ecco cosa potrebbe succedere

Partiamo da una cosa certa: tra le grandi del campionato chi è sicura che dovrà cambiare allenatore è la Roma. Sì, perché solamente Claudio Ranieri ha detto che queste ultime 7 partite saranno le ultime della sua carriera. Tutte le altre, anche se altro cambio, è evidente, ci sarà, un tecnico ce l’hanno e chi è in sella in questo momento vorrebbe rimanere.

Certo, c’è da dire che al Napoli esiste ovviamente un caso chiamato Antonio Conte. Nonostante il secondo posto in classifica, e nonostante una stagione che, comunque andasse a finire, sarà da ricordare, il rapporto tra il tecnico pugliese e De Laurentiis, soprattutto dopo la mancata sostituzione di Kvara ceduto a gennaio, si è un po’ incrinato. Il segreto di Pulcinella, è questo, lo sappiamo, e anche alcune dichiarazioni di Conte che ha detto che del futuro se ne riparlerà alla fine della stagione, lasciano dei dubbi sulla continuità di questo progetto. Il Napoli questo lo sa e, secondo le informazioni che sono state riportate in esclusiva da serieanews.com, starebbe cercando di cautelarsi. E come?

Conte, addio al Napoli: c’è Pioli nel mirino

Sì, proprio prendendo in considerazione l’ipotesi di riportare in Italia Stefano Pioli. L’ex tecnico del Milan adesso all’Al Nassr, è il principale candidato per prendere il posto di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. Ma qualora Conte dovesse salutare, gli azzurri potrebbero tentare l’allenatore con un progetto tecnico importante e mettendo sul piatto una squadra che potrebbe lottare per il titolo. Senza dimenticare, infine, che anche la Juventus ha pensato a Pioli, come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri.

Insomma, se la Roma ha già chiuso per Pioli – e questo potrebbe essere realtà, visto che Ranieri ha detto che manca poco all’annuncio del nuovo tecnico – allora dalle parti di Trigoria si può rimanere tranquilli. Altrimenti occhio alle sorprese, che sono sempre dietro l’angolo.