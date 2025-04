Thiago Motta alla Roma: la comunicazione ha chiuso i giochi

Thiago Motta alla Roma, la comunicazione ha chiuso definitivamente i giochi. Ecco cosa sta succedendo attorno alla panchina giallorossa

Presto l’annuncio del nuovo allenatore. “Siamo vicini” ha detto Ranieri un paio di giorni fa. Insomma, dovrebbe mancare poco alla comunicazione ufficiale dei Friedkin sull’erede del tecnico che ha preso il posto di Juric dando realmente un senso a questo finale di stagione. Tutto passa, rimanendo su questo tema, dalla sfida di domani contro la Lazio.

Ma tralasciando il discorso derby, c’è da dire che quello che tiene banco in questo momento nella Capitale è appunto la scelta del nuovo allenatore. Una scelta che, vuoi o non vuoi, farà capire quelli che sono gli obiettivi della Roma il prossimo anno. E oggi il Corriere dello Sport in edicola fa un ulteriore quadro. In prima fila ci sono Pioli – che non è stato contattato ufficialmente, ancora, ma che si libererebbe dall’Al Nassr – e Sarri, che sarebbe ben contento di tornare in pista dopo le dimissioni alla Lazio.

Thiago Motta alla Roma, smentita ufficiale

Si è parlato anche di Montella e di Vieira, due nomi che sono in discesa. Mentre, è spuntata fuori, dopo l’esonero da parte della Juventus, la possibilità di prendere Thiago Motta. Ieri è spuntato il profilo dell’oriundo, ma da Trigoria non ci hanno messo troppo tempo a smentire la notizia.

Sì, una comunicazione ufficiale che di fatto chiude a questa possibilità. Motta non è nella lista che Ranieri e Ghisolfi hanno presentato ai Friedkin (composta da 3-4 nomi) per la scelta del nuovo allenatore. Insomma, forse è corsa a due, ormai, anche se non è detto che non ci possano essere davvero delle sorprese e non sarebbe una novità, questa. Lo ricordiamo tutti com’è arrivato l’annuncio di Mourinho. Dal nulla, senza che nessuno sospettasse niente, e soprattutto in un momento in cui nessuno si aspettava la comunicazione ufficiale.