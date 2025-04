Due bomber al prezzo di Osimhen: doppia clausola e goduria Juve

In casa Juve, di fatto, ci sono delle grosse novità sull’obiettivo di Giuntoli, ovvero Victor Osimhen.

La Juventus è attesa da una gara molto importante. Dopo il pari rimediato allo Stadio Olimpico contro la Roma, di fatto, la ‘Vecchia Signora’ giocherà questa sera all’Allianz Stadium contro il Lecce di Marco Giampaolo.

Vista la lotta punto a punto per staccare il pass per la prossima edizione della Champions League, di fatto, la Juve deve assolutamente battere il team salentino. Anche se quest’ultimo, visti i soli due punti di vantaggio sull’Empoli terzultimo, farà di tutto per tornare in Puglia con almeno un punto.

La ‘Vecchia Signora’, però, è al centro anche di tante notizie di calciomercato. Tra le varie indiscrezioni che girano intorno alla Juve bisogna registrare un importante aggiornamento sul sogno numero di Cristiano Giuntoli, ovvero Victor Osimhen.

Calciomercato Juve, il Manchester United valuta altri attaccanti oltre a Victor Osimhen: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del media inglese ‘mirror.co.uk’, infatti, il Manchester United sta seguendo altri profili dal bomber nigeriano. I giocatori in questione sono Delap dell’Ipswich Town e Cunha del Wolverhampton.

Il primo, tra l’altro, ha una clausola rescissoria di soli 32 milioni di sterline in caso di retrocessione in Championship dell’Ipswich Town. Cunha del Wolverhampton, invece, ha una clausola superiore, ovvero 62,5 milioni. Questi due giocatori, di fatto, sono le alternative del Manchester United a Victor Osimhen e Sesko.

Se i ‘Reds’ non dovessero cedere i vari Sancho, Rashford ed Antonio, di fatto, non avrebbero il potere economico necessario per puntare al bomber del terzo scudetto del Napoli e allo sloveno.