Formazioni ufficiali Roma-Torino, emergenza totale: ennesima esclusione

Formazioni ufficiali Roma-Torino, la scelta di Juric su Dovbyk e Pellegrini. Gli ultimi aggiornamenti a pochi minuti dal fischio di inizio.

La Roma affronta il Torino in un clima di forte tensione. Dopo un avvio di stagione deludente, caratterizzato da risultati insoddisfacenti in campionato e in Europa League, il tecnico Ivan Juric resta sotto pressione e potrebbe rischiare l’esonero se la squadra non dimostrasse un netto miglioramento in questa sfida all’Olimpico.

I recenti insuccessi, culminati con la pesante sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina, hanno alimentato il malcontento dei tifosi e messo in discussione la gestione dell’allenatore croato. Per i Friedkin questa partita rappresenta l’ultimo banco di prova per valutare il futuro della guida tecnica, avendo già esplorato opzioni alternative in caso di una nuova sconfitta.

Formazioni ufficiali Roma-Torino,

Dall’altro lato, il Torino, guidato da Vanoli, ha ritrovato un po’ di serenità grazie alla recente vittoria contro il Como. Tuttavia, i granata devono ancora dimostrare di poter mantenere costanza nei risultati per ambire a una posizione più stabile in classifica, lontano dalle zone pericolose.

Nonostante le tre sconfitte consecutive prima del successo con il Como, il Torino sembra aver trovato una rinnovata determinazione, che cercherà di sfruttare contro una Roma in crisi per approfittare delle fragilità avversarie e risalire la china in classifica. La partita, quindi, che chioserà questo spezzato turno infrasettimanale, rappresenta una prova importante per entrambe le squadre.

Per Juric, infatti, potrebbe essere l’ultima occasione per dimostrare la propria validità sulla panchina romanista, mentre la rosa piemontese intende confermare di aver intrapreso la giusta direzione per una stagione più solida. In attesa delle solite sentenze di un campo che è sempre giudice supremo e ultimo, ecco le scelte ufficiali di Juric, indirizzate anche dalle recentissime quanto complicate notizie relative alle condizioni di Pellegrini e Dovbyk.

AS ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Le Fée, Koné, Zalewski; Baldanzi, Pisilli; Dybala.