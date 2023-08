Paredes alla Roma, è fatta: cifre, formula e dettagli dell’affare

Paredes alla Roma, accordo trovato per il ritorno del centrocampista nella capitale: cifre, formula e dettagli dell’affare

La Roma ritrova Leandro Paredes, che aveva già vestito la maglia giallorossa a partire dalla stagione 14/15 per poi essere ceduto allo Zenith a titolo definitivo 3 anni dopo. Da li in poi la sua carriera è decisamente cambiata, l’argentino infatti è arrivato a vestire le maglie di squadre del calibro di Psg e Juventus, seppur non essendo mai uno dei protagonisti assoluti.

L’ex Juve potrebbe rappresentare un’ottima soluzione per la Roma, sia per il basso costo del cartellino che per l’esperienza internazionale accumulata, ma su di lui ci sono molti dubbi da parte dei tifosi romanisti.

Ci si interroga se possa essere all’altezza del suo predecessore, ovvero Nemanja Matic, che era stato capace di diventare una colonna portante di questa squadra. Il suo addio è arrivato come un fulmine a ciel sereno per la società, ma soprattutto per l’allenatore, che ha sempre creduto in lui, tanto da volerlo con se nelle sue precedenti esperienze al Chelsea e al Manchester United.

Con l’imminente ripresa del campionato però era necessario intervenire alla svelta sul mercato e quello e Leandro Paredes era il calciatore che più rispecchiava le esigenze sia del mister che della società, ecco tutti i dettagli sull’affare.

Paredes alla Roma accordo trovato: tutti i dettagli dell’affare con il Psg

Poco a poco Tiago Pinto sta cercando di incastrare tutti i tasselli del puzzle giallorosso. Si va verso la chiusura per quanto riguarda l’affare Duvan Zapata, con le due società che stanno limando gli ultimi dettagli prima di poter dare il via libera al trasferimento.

A centrocampo invece si continua a lavorare per portare Renato Sanches alla corte di Mourinho, e anche in questo caso filtra ottimismo circa la buona riuscita dell’affare in tempi brevi, vista l’imminente ripresa della Serie A.

Diverso è il discorso che riguarda Leandro Paredes, per il quale è stato finalmente trovato un accordo con il Psg, dopo che l’argentino e i giallorossi avevano già trovato un principio di accordo sulla base di un contratto biennale con un opzione per il secondo, mentre il prezzo del cartellino dovrebbe essere di circa 4,3 milioni di euro