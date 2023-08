Dalla Roma alla promessa del Santos: il padre di Marcos Leonardo dice tutto

Dalla Roma alla promessa del Santos: il padre di Marco Leonardo ammette tutta la verità sulla trattativa con i giallorossi

Marcos Leonardo resta dunque uno dei principali obbiettivi di Tiago Pinto sul mercato, che ha già dato non pochi problemi al gm giallorosso. La sessione estiva si era aperta con i fuochi d’artificio, con l’acquisto di Aouar e Ndicka a parametro zero rispettivamente dal Lione e Francoforte, ma poi qualcosa è cambiato.

I paletti imposti dal Fair Play finanziario hanno costretto la società a pensare prima alle cessioni, cercando di generare 30 milioni di plusvalenze per non andare incontro a sanzioni pesanti.

Superato quel momento si pensava che le operazioni in entrata potessero sbloccarsi, in particolare quelle che avrebbero portato a Morata o Scamacca, ma la delicata situazione economica in cui riversava il club ha impedito la fumata bianca.

I riflettori ora sono su Marcos Leonardo, uno degli ultimi nomi sul taccuino di Tiago Pinto, per il quale i giallorossi devono abbattere il muro del Santos, che cerca di trattenerlo almeno fino a dicembre, per ammissione dello stesso presidente del club. Il padre del giocatore pare aver confessato tutta la verità sulla trattativa con i calciatori

Sono ore decisive per le sorti della prossima stagione romanista. Le difficoltà sul mercato sono sotto gli occhi di tutti, malgrado questo Tiago Pinto è riuscito comunque a portare nella capitale nomi importanti, come ad esempio Aouar e Ndicka, ma questo vale anche per Renato Sanches, in cerca di riscatto sotto lo sguardo vigile di José Mourinho.

Marcos Leonardo era uno dei principali obbiettivi per l’attacco, ed inizialmente sembrava che la trattativa si potesse chiudere in tempi brevi, ma poi tutto è cambiato. Il Santos ha cercato in ogni modo di fare muro alla Roma, alzando la richiesta iniziale per il calciatore, e sta respingendo anche le continue richieste della famiglia del calciatore, che si era anche rifiutato di allenarsi con la squadra.

O pai de Marcos Leonardo, Marcos Almeida, entrou em contato comigo nesta quarta-feira e garantiu que não foi contra o retorno do filho aos treinos, apesar de estar “chateado” com o fato de a diretoria do Santos não ter cumprido a promessa de negociá-lo nesta janela. — Vagner Frederico (@vagnerfredpress) August 16, 2023

Nelle ultime ore circola la notizia in Brasile secondo la quale il padre di Marcos Leonardo avrebbe raccontato tutta la verità sull’affare che avrebbe dovuto portare suo figlio alla Roma:

“Il padre di Marcos Leonardo, Marcos Almeida, si è messo in contatto con me questo mercoledì e mi ha assicurato di non essere contrario al ritorno di suo figlio ad allenarsi, nonostante fosse “sconvolto” dal fatto che il consiglio del Santos non abbia mantenuto la promessa di scambiarlo in questa finestra”