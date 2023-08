Non gettano la Spugna: UFFICIALE Roma, ecco l’attaccante

Calciomercato Roma, ufficiale: ecco l’attaccante: la classe 1997, campionessa Olimpica con il Canada è subito a disposizione di mister Spugna

La Roma ha praticamente chiuso la rosa. Parliamo di quella femminile, campione d’Italia, allenata da Alessandro Spugna. Ufficiale il colpo in attacco: arriva infatti la centravanti canadese classe 1997 Evelyna Viens, vincitrice della medaglio d’oro alle Olimpiadi di Tokyo che ha firmato un contratto fino al 30giugno del 2026.

“Sono davvero entusiasta di essere arrivata alla Roma. È un club con grandi ambizioni ed è un onore farne parte. Non vedo l’ora di scendere in campo con questi colori e di aiutare la squadra a vincere dei trofei”, ha dichiarato la neo giocatrice giallorossa ai canali ufficiale del club. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia Kristianstads DFF, squadra svedese.

Calciomercato Roma, ecco l’attaccante

“Siamo estremamente felici del fatto che Evelyne abbia scelto di abbracciare il nostro progetto, è una calciatrice che seguivamo da tempo con grande interesse”, ha detto invece Betty Bavagnoli. “È una campionessa olimpica, abituata a certi palcoscenici, conosciamo il suo valore e sappiamo cosa potrà dare alla nostra squadra”. 🇨🇦 VIENS 7️⃣#ASRomaFemminile pic.twitter.com/A8Maaazueu — AS Roma Femminile 🇮🇹 (@ASRomaFemminile) August 18, 2023

Con questo innesto possiamo tranquillamente affermare che le giallorosse siano pronte per l’inizio della nuova stagione. Il primo impegno ufficiale sarà quello in campionato contro il Milan, in trasferta, alla prima di Serie A, nel weekend tra il 16 e il 17 settembre. La squadra in questo momento è in ritiro a Cascia, dove rimarrà fino al 27 agosto. Poi il 30, al Giulio Onesti, è prevista un’amichevole contro la Fiorentina a porte chiuse mentre il prossimo 3 settembre la squadra volerà a Londra per affrontare il Chelsea. Sarà probabilmente l’ultimo test prima dell’inizio del campionato.