Addio Roma, è stato già deciso tutto: “Firma un biennale con l’Inter”

Addio Roma, il calciatore ha già deciso il suo futuro, che non sarà nella capitale, firmerà un biennale con l’Inter

Dubbi e incertezze introno alla Roma per questo inizio di campionato. I tifosi erano stati comprensivi con la società, che si trova in una delicata situazione economica che ha reso difficile chiudere le operazioni in entrata, tuttavia adesso sono cominciate le prime proteste.

Con la cessione di Ibanez si pensava che il mercato si potesse sbloccare, e che potesse arrivare il tanto agognato centravanti, che Mourinho aspettava per la fine del ritiro in Portogallo. Secondo molti supporter l’errore è stato rincorrere per troppo tempo Morata e Scamacca pur sapendo di non potersi permettere i relativi cartellini, e adesso Pinto si ritrova con l’acqua alla gola.

Definitivamente saltati l’ex Sassuolo e lo spagnolo, chiusa anche la trattativa per Marcos Leonardo, con i giallorossi che si sono arresi al Santos, e che molto probabilmente faranno un altro tentativo a gennaio, rimangono ben poche alternative al gm portoghese.

Tanti i nomi cancellati dalla famosa lista, ed un altro sta per essere cancellato, dopo che anche lui ha rifiutato i giallorossi, scegliendo di firmare un biennale con l’Inter.

La Serie A dunque ricomincerà con la Roma che avrà come unico centravanti di ruolo il Gallo Belotti, che non gode a pieno della fiducia di società e allenatore dopo la scorsa stagione in cui non è mai risultato sul tabellino dei marcatori in campionato.

Tante le trattative ormai chiuse, tra le quali ci sono quelle per Scamacca e Morata, ed ultimo in ordine cronologico l’affare Marcos Leonardo, che dovrà essere rimandato a gennaio. Un nome last minute per il reparto offensivo della Roma è stato anche quello di Alexis Sanchez, che dopo l’addio all’Inter è rinato in Francia, ma anche in questo caso i giallorossi non riusciranno a chiudere, come rivelato dall’ex Serie A Mauricio Pinilla, che ha parlato così del suo compagno:

“Oggi la priorità di Alexis è andare all’Inter. Vuole andarci, è una squadra competitiva in un campionato importante. Ha anche altre offerte ma sta aspettando ancora l’Inter. Ha anche un’offerta da 20 milioni di dollari dal calcio arabo, ma non ci vuole andare. Ha rifiutato il Monaco e altre squadre brasiliane e messicane. All’Inter aspettano tutti la partenza di Correa. Non appena lui lascerà Milano, Sanchez firmerà un biennale”