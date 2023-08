Rottura totale e cessione lampo: assist al bacio per la Roma

Calciomercato Roma, nuova chance dalla Premier League: i giallorossi starebbero valutando nuove soluzioni per rinforzare il reparto offensivo.

A pochi giorni dall’esordio in campionato contro la Salernitana, l’organico disposizione di José Mourinho è ancora incompleto. Soprattutto in attacco il tecnico portoghese si aspetta ancora innesti importanti.

Non a caso Tiago Pinto è al lavoro per cercare di velocizzare quelle trattative da tempo in cantiere ma che fino a questo momento non hanno ancora imboccato il rettilineo d’arrivo. Oltre all’acquisto di un numero 9 in grado di far salire la squadra e far reparto da solo, i giallorossi vorrebbero mettere le mani anche su un altro profilo: duttile, tecnico, ficcante e in grado di saltare l’uomo. Tutte le strade portano a Marcos Leonardo, ma per adesso il canale con il Santos, battuto con frequenza nei giorni scorsi, è ancora un rebus tutto da sciogliere. Il brasiliano vuole approdare in giallorosso, ma il club paulista nicchia sulla possibilità di cedere il suo gioiello nei prossimi giorni e preferirebbe aspettare il mercato di gennaio.

Calciomercato Roma, i giallorossi sulle tracce di Gnonto: lo scenario

Il tempo, però, sa essere tiranno. Ecco perché la Roma non può limitarsi ad aspettare fino all’ultimo il Santos rischiando di restare il cerino in mano. In effetti già da tempo la lista del GM della Roma si è allargata a vista d’occhio, comprendendo altri nomi.

Secondo quanto evidenziato da ‘LaRoma24.it’, tra i profili valutati dalla Roma ci sarebbe anche Wilfried Gnonto. L‘attaccante classe ‘2003, dopo aver rotto definitivamente con il Leeds, ha chiesto la cessione. Finito fuori rosa, il jolly finito nel giro della Nazionale si sta guardando intorno per capire la soluzione più congeniale per il suo futuro. Nelle ultime ore sarebbero stati avanzati dei contatti tra i giallorossi e l’entourage del calciatore, che avrebbe lanciato segnali tutt’altro che banali. Contatti avviati, dunque, con la Roma che starebbe ragionando sulla base di un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Scenario da monitorare.