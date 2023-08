Pagelle Roma-Salernitana 2-2: Belotti il migliore. Molti bocciati

Pagelle Roma-Salernitana 2-2, Belotti il migliore segna una doppietta e risponde a quella di Candreva. Ma sono diversi i bocciati.

Nel segno di Belotti, che risponde a Osimhen e Lautaro Martinez, e piazza la doppietta. La prima stagionale, trovando soprattutto i primi gol in campionato con la maglia della Roma dopo lo zero dello scorso anno. Il Gallo è il vero mattatore della serata, con un gol bellissimo in apertura di sinistro (prima gliene hanno annullato uno per un fuorigioco di un millimetro) e poi con il classico della casa: il colpo di testa. Il migliore in campo della serata dell’Olimpico.

A Roma finisce 2-2 il match. Alla doppietta del Gallo risponde quella di Candreva. Ma sono tanti i limiti mostrati dalla Roma, soprattuto dietro, e soprattutto nella prima rete dell’esterno campano: Mancini si fa tagliare fuori dal movimento di Dia e Smalling non chiude come dovrebbe, aprendo la porta al destro sotto la traversa che batte Rui Patricio. A questi livelli errori del genere non possono essere ammessi.

Pagelle Roma-Salernitana 2-2, decisivi i cambi

Nella ripresa Mourinho ha optato per 4 sostituzioni e tutti quelli mandati in campo hanno avuto un impatto positivo: Paredes ha servito l’assist per Belotti per il pareggio direttamente da calcio d’angolo, Renato Sanches ci ha messo fisicità; Zalewski qualità a sinistra, mancata a Spinazzola, e Karsdorp qualche inserimento in più rispetto a Kristensen che è rimasto ancorato dietro. Insomma, lo scossone dalla panchina è realmente arrivato.

Alla fine sono diversi bocciati. Quelli dietro tranne Llorente, poi Kristensen e pure Cristante, in ritardo nell’occasione del momentaneo 1-2. Male anche Spinazzola, bocciato.

ROMA: Rui Patricio 5,5; Mancini 5,5, Smalling 5 (Paredes 6,5), Llorente 6; Kristensen 5,5 (65′ Karsdorp 6), Aouar 6,5 (92′ Pagano sv), Cristante 5,5, Bove 6 (Renato Sanches 6,5), Spinazzola 3,5 (65′ Zalewski 6,5); El Shaarawy 6,5, Belotti 8.