Calciomercato Roma, Pinto chiude con lo sconto. Trovato l’accordo per la base fissa e a gennaio il giocatore si unirà ai giallorossi

Oggi dovrebbe essere il giorno di Duvan Zapata alla Roma. Ma il mercato giallorosso non è di certo finito con questo innesto in attacco. Anzi, saranno giorni importanti per Pinto sia in entrata che in uscita, visto che il gm ha ricordato, inoltre, che il mercato in Arabia si chiude il prossimo 15 settembre. Quindi di novità ce ne potrebbero essere davvero.

Ma partiamo da quello che è il possibile colpo: per Marcos Leonardo è in via di definizione l’accordo con il Santos. Sì, ormai ci siamo, e Pinto potrebbe chiudere anche con lo sconto. Uno sconto accettato dal club brasiliano per non perdere in questa sessione di mercato il proprio attaccante che ieri è tornato a giocare, segnando, e baciando la maglia bianconera. Però ormai il suo futuro sembra scritto, da gennaio dovrebbe essere un nuovo calciatore della Roma. Ma andiamo a vedere le cifre.

Calciomercato Roma, la situazione Marcos Leonardo

In settimana sono previsti altri contatti e Pinto potrebbe chiudere per 10milioni di euro di base fissa. Poi ovviamente ci sono i bonus da aggiungere, ma sicuramente la cifra è inferiore a quella che si era ipotizzata prima. Tutto per andare anche incontro alle esigenze del Santos, che deve cercare di salvarsi in campionato.

Comunque, a parte tutto, di dubbi ormai non ce ne dovrebbero essere e non ce ne saranno. Marcos Leonardo è destinato a vestirsi di giallorosso nei prossimi mesi, con la Roma che, con Zapata, potrebbe decidere di chiudere almeno per la prima linea il proprio mercato. Poi ovviamente si potrebbe parlare di altre soluzioni soprattutto se ci dovesse essere un’uscita. Con quella di Solbakken che potrebbe essere realmente presa in considerazione.