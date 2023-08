Zapata alla Roma, accordo e firma: oggi sarà giallorosso

Zapata alla Roma, accordo e firma: oggi l’incontro con l’Atalanta per il centravanti colombiano che potrebbe debuttare contro il Verona

Andrea Belotti, dopo le tante parole di un’estate che ancora non ha portato l’attaccante alla Roma, ieri ha risposto sul campo con una doppietta che ha permesso alla squadra di Mourinho di riprendere la Salernitana che era scappata con Candreva. Ma nonostante questo sappiamo tutti benissimo che serve un altro attaccante, non si può pensare di giocare tre manifestazioni con un solo numero 9 vero in rosa.

Ecco perché oggi Pinto dovrebbe chiudere con l’Atalanta per Duvan Zapata. Che ieri Gasperini ha mandato in campo dal primo minuto contro il Sassuolo, per quella che con ogni probabilità è stata l’ultima apparizione in bianconero del colombiano. Oggi, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, è il giorno giusto, quello decisivo. Di dubbi ormai non ce ne stanno più.

Zapata alla Roma, accordo trovato: la formula

Alla fine l’accordo è stato trovato perché la Roma è andata incontro alle richieste della Dea: Zapata arriverà in giallorosso a titolo definitivo e non in prestito come avrebbe voluto il club capitolino. Un affare da 6milioni di euro più bonus per un cifra complessiva che dovrebbe toccare i 10milioni di euro. Contratto fino al 2026.

Zapata guadagnerà circa 3milioni di euro a stagione più premi che saranno facili da raggiungere. Lui attende solamente il via libera per unirsi alla Roma e domani, alla ripresa delle attività in vista della gara contro il Verona – dove potrebbe debuttare – potrebbe esserci anche lui. Vedremo. In ogni caso siamo arrivati davvero allo scatto finale, quello decisivo. Sì, oggi è il giorno dell’attaccante. C’è voluto tanto tempo, ma ormai tutto quello che doveva essere fatto è stato fatto.