Seminano indizi, ennesima bocciatura: via dalla Roma sul gong

Neanche un minuto gli è stato concesso nella sfida contro la Salernitana. Il suo mancato ingresso in campo, chiaramente, non può essere trascurato.

Sono diversi gli spunti offerti dalla prima gara ufficiale della Roma. Al cospetto di una Salernitana che, come prevedibile, ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, i giallorossi soprattutto nella prima frazione di gioco hanno lanciato segnali importanti. Il dominio del gioco, l’elaborazione di trame offensive interessanti unite alla velocità nel giro-palla hanno permesso alla Roma di portarsi in vantaggio e creare i presupposti per il raddoppio in più di una circostanza.

Nella ripresa, però, una condizione fisica non ancora ottimale e una panchina ancora corta per via delle squalifiche ed un mercato ancora in definizione hanno fatto il resto. Significativo, a tal proposito, il mancato ingresso di Ola Solbakken. Nonostante le assenze di Pellegrini e Dybala, infatti, l‘ex Bodo Glimt è rimasto in panchina per tutto l’arco della partita. Nel finale a rilevare lo stanchissimo Aouar è stato Pagano. La bocciatura di Solbakken, con la sessione estiva di calciomercato ancora attiva, di certo non è passata inosservata.

Roma-Salernitana, Solbakken in panchina: i possibili scenari sul mercato

La decisione (evidentemente tattica) della panchina della Roma potrebbe aprire scenari a sorpresa nelle prossime ore. Alla luce dell’acquisto in via di definizione di Marcos Leonardo per il mercato di gennaio, infatti, all’attacco della Roma sarà aggiunta una nuova freccia potenzialmente letale.

Sondato da diversi club di Serie A nelle scorse settimane, non è escluso che Solbakken possa fare le valigie a poche ore dalla chiusura ufficiale della campagna trasferimenti. La sensazione è che la Roma possa entrare nell’ordine di idee di avallarne l’addio a titolo definitivo o con un prestito con riscatto condizionato. Alcuni club di Serie A hanno provato in passato a tastare il terreno, senza affondare il colpo. Staremo a vedere, dunque, se si apriranno scenari importanti nel corso delle prossime ore: scenario da monitorare.