La Roma lo lascia andare: blitz per portarlo a Torino

Calciomercato Roma, DAZN svela un possibile via vai che chiama i giallorossi indirettamente in causa.

La gara contro la Salernitana ha fornito indicazioni importanti di cui l’area mercato della Roma potrebbe far tesoro per indirizzare in una direzione specifica le ultime mosse di mercato.

Oltre all’acquisto di un attaccante (la trattativa con l’Atalanta per Zapata prosegue, anche se la fumata bianca non è ancora arrivata), la Roma valuta anche altri tipi di soluzione. In procinto di definire l’operazione Marcos Leonardo con il Santos, i giallorossi potrebbero capitalizzare nuove chances importanti per rinforzare altri reparti. Sulle corsie esterne ma non solo. Complice l’addio di Ibanez, infatti, la Roma potrebbe entrare nell’ordine di idee di affondare il colpo per un nuovo difensore. Nei giorni scorsi si era fatta strada la possibilità di ingaggiare Oumar Solet del Salisburgo, che però ha riportato un infortunio che potrebbe tenerlo out diverse settimane.

Calciomercato Roma, su Solet spunta anche il Torino

Sulle tracce del poliedrico centrale francese classe ‘2000 del Salisburgo, inoltre, si sarebbe messo anche il Torino. Nel caso riuscissero a definire l’addio di Schuurs, infatti, i granata potrebbero trovare le risorse sufficienti per sferrare l’assalto decisivo per Solet.

Accostato in tempi e in modi diversi anche all’Inter, che poi ha deciso di virare con decisione su Pavard, chiudendo l’accordo con il club francese, Schuurs potrebbe fare le valigie e lasciare il Torino. Secondo quanto riferito da DAZN, per non farsi trovare impreparati i granata avrebbero individuato in Solet, sulle cui tracce c’è da tempo anche la Roma, come possibile sostituto. Ricordiamo che la pista Solet-Roma sembrava essersi raffreddata negli ultimi giorni proprio alla luce dell’infortunio accorso al difensore transalpino. Situazione di impasse che potrebbe essere dunque sfruttata dal Torino, che ha già cominciato a tastare il terreno per l’eventuale dopo Schuurs. Scenario in evoluzione.