Za(m)pata finale, UFFICIALE: ‘avviso’ definitivo alla Roma

Zapata-Roma, ennesima frenata nella trattativa tra i giallorossi e l’Atalanta: Gasperini tenta la contromossa per beffare Pinto

La Serie A è appena ricominciata eppure ci ha già regalato le prime sorprese, con la Roma che non è riuscita ad andare oltre il 2-2 nel match casalingo contro la Salernitana. Anche i rivali della Lazio si sono fatti sfuggire i tre punti, subendo la rimonta del Lecce nei minuti finali, e restando a 0 punti all’esordio stagionale.

Bene invece le altre big, con le vittorie di Juventus Napoli, Inter, Milan e Atalanta, che si sono imposte sulle rispettive rivali portando a casa il risultato. Una delle poche note positive della giornata romanista la prestazione del Gallo Belotti, che segna ben 3 gol, di cui uno annullato per questione di millimetri, che lascia ben sperare i tifosi giallorossi.

Ovviamente società e allenatore non si illudono, nonostante la speranza che questo trend positivo per l’ex Toro possa continuare, continua la ricerca di un centravanti sul mercato. La pista più concreta sembrerebbe ancora essere quella che dovrebbe portare Duvan Zapata alla corte di Mourinho, ma nelle ultime ore si registrano importanti rallentamenti che hanno fatto slittare ancora una volta la fumata bianca.

Zapata-Roma, trattativa ancora bloccata: Gasperini tenta il tutto per tutto

L’Atalanta è una delle squadre che si è più rinforzata durante questa sessione di calciomercato, soprattutto grazie alla cessione record dell’attaccante Holjund al Manchester United, che ha fruttato alle casse societarie oltre 70 milioni di euro, che sono stati prontamente reinvestiti per migliorare la rosa a disposizione di Gasperini.

Davanti sono arrivati calciatori del calibro di Gianluca Scamacca, ex obbiettivo di mercato proprio della Roma, El Bilal Toure e Charles De Ketelaere, che rischiano di mettere ai margini del progetto gli ormai ex pilastri della squadra, ovvero Duvan Zapata e Luis Muriel.

Su Zapata ormai da tempo c’è l’interesse della Roma, che ha già un accordo con il centravanti che scalpita in attesa del trasferimento nella capitale, tuttavia tarda ad arrivare l’accordo definitivo con l’Atalanta, anche grazie alla pressione del tecnico Giampiero Gasperini, che sta provando in tutti i modi a convincere il suo pupillo a declinare l’offerta giallorossa.

Per farlo sentire ancora al centro del progetto Gasperini lo ha addirittura lanciato titolare nella gara d’esordio, un chiaro segnale di quanto possa ritenere ancora fondamentale il suo apporto, ma non è finita qui, il calciatore è anche tornato ad allenarsi con i compagni, come testimoniano le foto condivise sui profili social dei neroazzurri, che sia un chiaro segnale a Pinto e alla Roma? Il tempo stringe ed ogni giorno che passa sarà sempre più difficile per il gm giallorosso.