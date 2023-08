Bomba Roma: “Accordo chiuso con Lukaku”

L’attaccante del Chelsea vorrebbe trasferirsi alla Roma in questa finestra di calciomercato e intanto continua la trattativa

Il nome è di quelli che fanno tremare le gambe sia ai tifosi che ai difensori avversari. I romanisti in questi giorni sono con il naso sul telefono aspettando gli ultimi aggiornamenti di calciomercato con Romelu Lukaku che si è avvicinato ai giallorossi in queste settimane. L’attaccante belga è in uscita dal Chelsea in cu non ha spazio nelle gerarchie dopo i recenti acquisti del club nelle ultime finestre di calciomercato.

A inizio mercato sembrava che il futuro dell’ex Anderlecht dovesse essere ancora nerazzurro, ma poi le trattative si sono interrotte bruscamente. A far saltare il banco è stato l’inizio dei discorsi tra Lukaku e la Juventus, che ha fatto innervosire non poco l’Inter e i suoi dirigenti. Nelle settimane successive, poi, anche i bianconeri hanno deciso di lasciar perdere l’affare e per adesso il classe 1993 è rimasto parcheggiato al Chelsea in attesa del futuro.

Vista la situazione, la Roma ha deciso di inserirsi e tentare l’assalto al giocatore che piace molto a José Mourinho. L’allenatore dei giallorossi, infatti, vorrebbe avere un giocatore di livello per l’attacco giallorosso e, dopo aver preso Dybala lo scorso anno, sarebbe più che felice di dare il benvenuto all’attaccante di origini congolesi.

Calciomercato Roma, Lukaku chiama un ex giallorosso: trattativa in corso

Il n0me era più una suggestione, ma piano piano sembra che l’idea stia prendendo piede sempre di più, soprattutto tra i tifosi. In molti, infatti, stanno già facendo i pronostici sul cammino in campionato e con Lukaku in squadra vedono la Roma in cima al tabellone.

Un importante aggiornamento sulla situazione è stato dato da Enrico Camelio in diretta a Radio Radio: “Lukaku ha chiamato un ex calciatore della Roma. Vuole venire alla Roma e credo si siano messi abbastanza d’accordo sull’ingaggio, questo non significa però che viene”. Questo ha poi continuato a parlare anche della trattativa che è in corso tra le due società: “Lui verrebbe e vediamo se c’è anche Abraham nell’affare, sarebbe più facile“.