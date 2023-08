Roma in pole position per Lukaku: Juve fuori dai giochi, rispunta il Milan

La Roma è in pole position per il prestito di Lukaku, altra conferma dall’Inghilterra: Juventus fuori dai giochi, rispunta però l’interesse del Milan.

La Roma è in pole position per l’ingaggio in prestito di Romelu Lukaku dopo che il Chelsea si è arreso all’evidenza: a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato non sono ancora arrivate offerte per la sua cessione a titolo definitivo. Oltre ai giallorossi c’è però da registrare anche l’interesse del Milan che sta monitorando la situazione.

Secondo il giornalista Nizaar Kinsella del Daily Standard, Lukaku sarebbe pronto a riabbracciare José Mourinho che lo ha già allenato in passato. Il Chelsea però non ha nessuna intenzione di “regalare” l’attaccante belga: chiede comunque una somma sostanziosa per il prestito oneroso e l’intero pagamento dello stipendio.

La Roma ha superato la Juventus nella corsa per Lukaku

La Roma ha superato la Juventus nella corsa per Lukaku, con l’interesse del club bianconero scemato a causa della mancata cessione dell’altro attaccante Dusan Vlahovic: la valutazione di 68 milioni di sterline è stata ritenuta troppo alta dal Chelsea, che era interessato. L’ingaggio del nazionale serbo non è sostenibile dai bianconeri unitamente a quello di Lukaku, anche qualora dovesse andare via in prestito. Ecco perché l’operazione con la Juventus era possibile solo in caso di scambio tra i due attaccanti con conguaglio.

I Blues hanno riservato a Lukaku uno dei due posti ancora restanti per le cessioni in prestito. Le nuove regole della FIFA impediscono ai club di cedere con questa formula più di sette giocatori all’estero in ogni stagione. Cinque slot sono già stati utilizzati. Deivid Washington, acquistato ufficialmente ieri dal Santos, quasi certamente occuperà il sesto posto andando allo Strasburgo in Ligue 1.

Romelu Lukaku, che si sta allenando con la squadra Under 21 e non ha ancora mai parlato col nuovo allenatore del Chelsea Mauricio Pochettino, aspetta che la trattativa decolli per il suo ritorno in Serie A.