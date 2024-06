Calciomercato Roma, Oaktree frena l’Inter: via libera Ghisolfi

In casa Roma, dopo aver vinto l’amichevole australiana contro il Milan, bisogna segnalare un nuovo nome per quanto riguarda il mercato in entrata per la prossima stagione.

La Roma di Daniele De Rossi ha salutato la stagione 2023/24 con l’amichevole vinta in Australia per 5-2 contro il Milan. Questa è stata sicuramente un’annata molto particolare per il team capitolino, considerando soprattutto l’avvicendamento in panchina avvenuto a gennaio tra José Mourinho e, per l’appunto, l’ex capitano capitolino.

Una volta arrivato De Rossi, di fatto, la Roma ha cambiato passo, anche se non è andata oltre il sesto posto in campionato ed è stata fermata in semifinale di Europa League dal Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Proprio per questo motivo, Daniele De Rossi ha annunciato che qualcosa dovrà cambiare per la prossima stagione.

Il tecnico giallorosso, visti gli ultimi sesti post, ha ribadito di voler avere a propria disposizione dei giocatori che abbiano la fame giusta per raggiungere determinati obiettivi. In questi giorni, di fatto, tanti nomi sono stati accostati alla Roma. Tra questi bisogna sicuramente inserire Alex Perez del Betis Siviglia.

Mercato Roma, il club giallorosso si è messo sulle tracce di Alex Perez del Betis Siviglia: le ultime

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Relevo’, infatti, il club giallorosso è tra le pretendenti del difensore. In pole position, almeno in un primo momento, c’era l’Inter, ma tutto è cambiato con il cambio di proprietà da Suning ad Oaktree. Questo rallentamento, di fatto, ha incoraggiato la Roma e l’Udinese a muoversi per Alex Perez.

Il calciatore, che ha già debuttato con l’Under 18 della Spagna, ha un contratto con il Betis Siviglia fino al 2025 e, dunque, è un profilo molto appetibile per queste squadre del campionato di Serie A. Al club spagnolo, almeno per il momento, non sono arrivate offerte, ma nelle prossime settimane sicuramente ci saranno degli aggiornamenti sul futuro di Alex Perez.