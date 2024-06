Calciomercato Roma, doppio sacrificio e conferma Dybala: ci sono già le cifre

Calciomercato Roma in vista della prossima stagione. Il programma di rafforzamento della formazione di Daniele De Rossi è già iniziato.

La finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund è l’atto conclusivo della stagione 2023-2024. Perlomeno per quanto riguarda i club europei. Tra pochi giorni inizierà il Campionato d’Europa Germania 2024, ma quella sarà un’altra storia.

Ora l’attenzione dei tifosi si sposta sul fronte del calciomercato. Si resta in attesa delle novità, degli annunci ufficiali. Anche in casa Roma la nuova stagione è già iniziata. L’amichevole disputata in Australia contro il Milan ha di fatto chiuso la stagione corrente e ha immediatamente dato inizio alla prossima.

La Roma ha da poco un nuovo direttore sportivo, Florent Ghisolfi, e spetterà a lui attuare i progetti tecnici che intende realizzare Daniele De Rossi. Il confermato tecnico giallorosso vorrà imporre, compatibilmente con le reali possibilità d’investimento della società giallorossa, un profondo cambiamento della propria rosa.

L’anno che verrà sarà ancora più difficile, poiché aumenterà la concorrenza e sarà sempre più agguerrita. La prossima stagione la Roma non potrà fallire l’obiettivo di approdare in Champions League se non vorrà correre il serio rischio di un profondo ridimensionamento del progetto tecnico in atto.

Come cambierà la Roma?

Nomi, ipotesi, cifre. Iniziano a scorrere, velocissimamente, lanci di presunte operazioni di mercato. Praticamente tutte le società importanti sono ‘investite’ e coinvolte in un numero spropositato di illazioni.

La Roma non è certo esentata da questo circolo di voci. ma chi può arrivare in casa Roma e chi può, invece, partire? A volte più che i giornali ed i siti specializzati, una chiara indicazione delle possibili, o probabili, operazioni di mercato possono arrivare dalla Sisal.

L’agenzia di scommesse, con le sue quote, offre, in tempo reale, un quadro attendibile. Nel gioco delle porte girevoli, presente in ciascuna società, in ambito Roma sono previste conferme e partenze. Ad esempio, l’attaccante giallorosso, Abraham è dato a 1.90, quota che lascia presupporre una quasi sicura partenza.

Quanto poi a Zalewski, quotato a 1.65, si può affermare, con quasi certezza, che la sua esperienza in giallorosso sia da ritenersi terminata. Non è invece così per uno dei campioni più amati dal popolo giallorosso: Paulo Dybala.

L’addio del campione argentino è dato a 5.00. Difficile pertanto che l’ex bianconero lasci la capitale. E forse è davvero lui il primo, grande acquisto della Roma. E non è poco.