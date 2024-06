Mourinho, annuncio UFFICIALE: ora il nemico è giallorosso

Mourinho, l’annuncio è ufficiale: nuova avventura per il portoghese ed ora il nemico indossa i colori giallorossi

Quale sarà il futuro dello Special One? Una domanda che pare finalmente aver trovato la sua risposta dopo una lunga attesa che ha visto anche i tifosi giallorossi interessarsi alla vicenda. Il nome di Mourinho difficilmente verrà dimenticato nella capitale, il portoghese è riuscito infatti in poco tempo ad entrare nel cuore dei tifosi, e non solo per i risultati sportivi.

La sua grinta ed il suo carattere lo rendono un uomo senza mezze misure, uno di quelli che “o lo ami o lo odi”, e molti supporter giallorossi non hanno potuto che amarlo nell’arco dei due anni e mezzo nella capitale. Sotto la sua guida la squadra è riuscita a tornare ad alzare al cielo un trofeo, ovvero la Conference League, primo titolo europeo della storia del club, per poi perdere la finale di Europa League l’anno successivo ai rigori contro il Siviglia.

In campionato però la musica è stata purtroppo decisamente diversa, e la formazione capitolina non è mai riuscita ad andare oltre il sesto posto, scivolando anche in nona posizione nelle ultime settimane con lo Special One. Questo ha portato al definitivo addio e alla voglia di riscatto in Europa, e dopo tanto attendere è arrivato l’annuncio ufficiale, ecco dove ripartirà Mourinho.

Mourinho pronto a tornare: l’annuncio ufficiale

Dopo l’addio alla Roma in molti si chiedevano cosa avrebbe riservato il futuro a Mourinho. Il tecnico portoghese ha più volte manifestato la sua voglia di andare ad allenare in Arabia, senza però specificare quando. Lo Special One dopo la fine dell’avventura sulla panchina giallorossa ha poi manifestato la voglia di continuare ad allenare in Europa prima di approdare alla Saudi Pro League, ammettendo di aspettare la chiamata giusta.

Chiamata che finalmente è arrivata, lo Special One infatti ripartirà ufficialmente dal Fenerbache la prossima stagione, una squadra che già quest’anno ha stupito tutti, e che è pronta a tornare a sollevare un trofeo sotto la guida dell’ex romanista.

Dünyanın En Büyük Spor Kulübünün Büyük Taraftarı! Planlarınız iptal olduysa yeni planı paylaşıyoruz. 😌🙃 2 Haziran Pazar saat 19.00’da stadımızda buluşuyoruz!💛💙 pic.twitter.com/jPOcSnzpZL — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 1, 2024

Negli ultimi giorni si era parlato molto di un’interesse da parte del club turco, che aveva annunciato di aver trovato l’accordo con l’allenatore, senza però aver ancora ufficializzato la chiusura dell’affare. Ufficialità che è arrivata nell’ultima ora, tramite i canali social della società, con un video che ritrae in prima persona José Mourinho in cui annuncia la sua presentazione domani alle ore 19. Si infiamma ancora di più la sfida con i giallorossi del Galatasaray, dopo il campionato perso dai gialloblu nonostante i 99 punti conquistati.