Accordo trovato prima di Roma-Milan: addio e visite mediche già fissate

Nel prossimo turno di campionato i giallorossi se la vedranno con il Milan. A pochi giorni dal big match, però, è stata definitiva un’importante trattativa.

Vi avevamo anticipato che sarebbero stati i giorni della Roma. I giallorossi hanno praticamente concretizzato ciò che fino a qualche giorno fa sembrava impossibile: al termine di una quattro giorni no-stop di trattative, i capitolini hanno trovato l‘accordo definitivo sia con il Chelsea che con Romelu Lukaku, il cui sbarco nella Capitale è in programma nel pomeriggio di domani.

Mancano praticamente soltanto le visite mediche di rito e la firma per ufficializzare l’affare più importante della sessione estiva di calciomercato, almeno in Serie A. Mourinho si appresta ad abbracciare il bomber tanto atteso. Staremo a vedere le tempistiche dell’inserimento di Big Rom. Fatto sta che i giallorossi sono attesi venerdì’ sera da un impegno importante in casa contro il Milan. Appuntamento al quale Pellegrini e compagni dovranno farsi trovare pronti, per riscattare l’inizio di stagione in sordina. In vista del big match della terza giornata, oltre all’affare di Lukaku, anche un altro affare è stato ormai definito.

Niente Roma-Milan per Saelemakers: accordo totale con il Bologna

Come riferito da Sky, infatti, i rossoneri hanno trovato l’accordo con il Bologna per la cessione di Saelemakers. L’affare è stato imbastito sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 8-9 milioni di euro: l’accordo è totale al punto che nella giornata di domani il belga si sottoporrà alle visite mediche di rito per apporre la firma sul nuovo contratto.

Alla luce dell’importante campagna acquisti con la quale l’area mercato rossonera ha risposto immediatamente alla cessione di Sandro Tonali, gli spazi per Saelemakers si sarebbero inevitabilmente ridimensionati. L’inizio di stagione e le scelte di Pioli hanno confermato tutto: da qui è nata volontà per il belga di cambiare aria e provare una nuova esperienza. L’accordo con il Bologna è realtà.