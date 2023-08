Affare Lukaku, accordo Roma-Chelsea senza bonus: le cifre definitive

Calciomercato Roma, ecco tutte le cifre dell’affare Lukaku: il belga è atteso a Ciampino domani alle 17. Tutti i dettagli dell’operazione.

Lukaku-Roma, l’attesa sta per finire. Dopo aver trovato l’accordo con il Chelsea, infatti, i giallorossi hanno raggiunto l’accordo anche per l’attaccante belga, che apporrà la sua firma su un contratto da circa 7-8 milioni di euro a stagione.

La lungimiranza della Roma, che ha affondato definitivamente il colpo nel momento in cui ha ottenuto dal Chelsea i segnali di apertura tanto auspicati, ha avuto la meglio. I giallorossi sono riusciti a chiudere l’operazione dopo una quattro giorni no stop: dopo i primi contatti positivi, infatti, il blitz londinese della dirigenza giallorossa è di fatto coinciso con il momento di massimo sforzo nella trattativa. Un dentro o fuori, nel quale la Roma ha avuto il merito di muovere i passi giusti nei tempi e nei modi propizi.

Calciomercato, accordo Roma-Chelsea per Lukaku per 7 milioni di euro

A fare il punto della situazione sull’affare Lukaku ci ha pensato Gianluca Di Marzio nel corso dell’ultimo intervento a ‘Calciomercato – L’originale’ in onda su Sky. Come anticipato da calciomercato.it, l’accordo tra la Roma e il Chelsea è stato trovato sulla base di un prestito oneroso da 7 milioni di euro.

Nell’operazione, però, non saranno inseriti bonus. Ragion per cui nelle casse del Chelsea andranno subito 7 milioni di euro. Dall’Inghilterra, inoltre, è rimbalzata l’indiscrezione secondo la quale, contestualmente al nuovo accordo Lukaku-Chelsea, i ‘Blues’ avrebbero inserito nel contratto di Big Rom una clausola da circa 37 milioni di euro. Il belga, comunque, percepirà a Roma un ingaggio molto simile a quello ricevuto nella sua esperienza a Milano. Lukaku-Roma, mancano ormai soltanto le firme. Show is going to start.